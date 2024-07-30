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Fenerbahçe Lugano CANLI İZLE (Fenerbahçe - Lugano maçı canlı anlatım)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Lugano ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Lugano mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 19:58
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Fenerbahçe Lugano CANLI İZLE (Fenerbahçe - Lugano maçı canlı anlatım)

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci turu rövanş mücadelesinde Lugano'yu konuk ediyor. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones yönetiyor. Fenerbahçe - Lugano maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Dzeko.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesine 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de çıktı. Karşılaşma Exxen üzerinden canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalabilmek için her türlü galibiyet ve beraberlik yetecek.

Karşılaşma, Lugano'nun tek farklı galibiyeti ile biterse uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde eşitliğin bozulmaması durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek takımı penaltı atışları belirleyecek. İsviçre ekibi iki farklı kazanması durumunda turlayacak.

Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi durumunda Lille ile karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

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