TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek

Geçen sezon M.United'a kiralanan 27 yaşındaki Faslı Amrabat 30 maçta skor katkısı yapamazken, 26 yaşındaki Norveçli Berge, 40 maçta 2 gol, 2 asist, 26 yaşındaki Fildişili Sangare de 24 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.

Yönetimin kontratının son yılına girdiği için maliyeti kulübü sarsmayacak Amrabat'a daha yakın olduğu öğrenildi.