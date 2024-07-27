Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek

Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürüyor. Fred'in yanına yıldız bir ismi monte etmek isteyen sarı lacivertli yönetim kesenin ağzını açtı. Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda hareket eden sarı lacivertli kurmaylar, 3 isimden birine imza attırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek

Transferde şov yapan Fenerbahçe'nin 4-3 yendiği Lugano karşısındaki savunma performansı yetersiz bulundu.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek

Krunic, ön liberoda etkisiz kalırken, tehlike yaratacak topları önleyemedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek

Sportif Direktör Branco, En- Nesyri'nin imza töreninde "Transferlerimizin yüzde 95'ini bitirdik" ifadelerini kullanırken, teknik direktör Mourinho, Fred'in yanına ön liberoda savunma yönü güçlü kesici bir orta saha istedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek

Portekizli hoca, İsmail Yüksek'le birlikte bu bölgeyi üç isimle güçlendirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek

Tecrübeli hocanın listesindeki isimler ise şunlar;

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek

SOFYAN AMRABAT

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek

SANDER BERGE

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek

IBRAHIM SANGARE

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek

Sarı-lacivertli kurmaylar, listede bulunan İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan Sofyan Amrabat, İngiltere Premier Lig'de Burnley'den Sander Berge ve N.Forest'tan İbrahim Sangare için girişimlere başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek

Geçen sezon M.United'a kiralanan 27 yaşındaki Faslı Amrabat 30 maçta skor katkısı yapamazken, 26 yaşındaki Norveçli Berge, 40 maçta 2 gol, 2 asist, 26 yaşındaki Fildişili Sangare de 24 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek

Yönetimin kontratının son yılına girdiği için maliyeti kulübü sarsmayacak Amrabat'a daha yakın olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek

Amrabat'ın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro.

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