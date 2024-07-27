TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha harekatı! 3 isimden biri gelecek
Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürüyor. Fred'in yanına yıldız bir ismi monte etmek isteyen sarı lacivertli yönetim kesenin ağzını açtı. Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda hareket eden sarı lacivertli kurmaylar, 3 isimden birine imza attırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Portekizli hoca, İsmail Yüksek'le birlikte bu bölgeyi üç isimle güçlendirmeyi planlıyor.
Tecrübeli hocanın listesindeki isimler ise şunlar;
SOFYAN AMRABAT
SANDER BERGE
IBRAHIM SANGARE
Sarı-lacivertli kurmaylar, listede bulunan İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan Sofyan Amrabat, İngiltere Premier Lig'de Burnley'den Sander Berge ve N.Forest'tan İbrahim Sangare için girişimlere başladı.
Geçen sezon M.United'a kiralanan 27 yaşındaki Faslı Amrabat 30 maçta skor katkısı yapamazken, 26 yaşındaki Norveçli Berge, 40 maçta 2 gol, 2 asist, 26 yaşındaki Fildişili Sangare de 24 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.
Yönetimin kontratının son yılına girdiği için maliyeti kulübü sarsmayacak Amrabat'a daha yakın olduğu öğrenildi.
Amrabat'ın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro.
Burnley'de forma giyen Sander Berge'in ise değeri 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Bu listede en fazla değeri olan 30 milyon Euro ile Ibrahim Sangare.
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