FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başaran Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, yıldız futbolcunun yeni talibini açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, 27 yaşındaki forvetle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, En-Nesyri transferi için ödenecek 19 milyon 500 bin Euro'luk bonservis bedelinin 4 sene içerisinde 8 taksitle ödeneceğini açıkladı.
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri takviyesi sonrası gözler orta saha transferine çevrildi.
Orta saha bölgesi için sarı-lacivertlilerin adı Sander Berge ve Ibrahima Sangare gibi isimlerle anılırken, bu bölgeye yapılacak takviyeyle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile birlikte geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Jayden Oosterwolde oldu.
2022/2023 sezonunun ikinci yarısında Parma'da transfer edilen Hollandalı futbolcu, Jorge Jesus döneminde beklentilerin altında kalmıştı.
Oosterwolde, 2023/2024 sezonunda İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından adeta kendini buldu.
23 yaşındaki savunma oyuncusu, hem sol bek hem de stoper bölgesinde gösterdiği performansla sarı-lacivertli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin radarına giren Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bologna, Riccardo Calafiori'nin transferi için Arsenal ile anlaşma noktasına geldi.
Calafiori transferinin 45-50 milyon Euro arasında tamamlanması bekleniyor.
İtalyan ekibi, bu gelişmeyle birlikte Calafiori sonrası için harekete geçti.
CALAFIORI YERİNE OOSTERWOLDE
İtalyan basınında yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre, Bologna'nın transfer listesinde Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde de yer alıyor.
Haberin detaylarında Bologna'da teknik heyette görev alan Giovanni Sartori'nin, Oosterwolde'yi Parma döneminden bu yana takip ettiği ve Hollandalı futbolcunun uzun süredir transfer hedefi olduğu belirtildi.
Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe'nin kilit oyuncularından biri olduğu ve 23 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertlilerden transfer etmek için önemli bir teklif gerektiği vurgulandı.
Jayden Oosterwolde geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı.
Hollandalı futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.
Oosterwolde'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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