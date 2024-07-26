Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başaran Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, yıldız futbolcunun yeni talibini açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 10:54
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Transferin en hızlı takımlarından biri olarak dikkatleri çeken Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Takviye çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan sarı-lacivertliler, son olarak Youssef En-Nesyri transferini açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Kanarya, Sevilla forması giyen ve transferi için uzun uğraşlar verdiği Faslı golcüyü renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Fenerbahçe, 27 yaşındaki forvetle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Sarı-lacivertliler, En-Nesyri transferi için ödenecek 19 milyon 500 bin Euro'luk bonservis bedelinin 4 sene içerisinde 8 taksitle ödeneceğini açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri takviyesi sonrası gözler orta saha transferine çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Orta saha bölgesi için sarı-lacivertlilerin adı Sander Berge ve Ibrahima Sangare gibi isimlerle anılırken, bu bölgeye yapılacak takviyeyle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile birlikte geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Jayden Oosterwolde oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

2022/2023 sezonunun ikinci yarısında Parma'da transfer edilen Hollandalı futbolcu, Jorge Jesus döneminde beklentilerin altında kalmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Oosterwolde, 2023/2024 sezonunda İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından adeta kendini buldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

23 yaşındaki savunma oyuncusu, hem sol bek hem de stoper bölgesinde gösterdiği performansla sarı-lacivertli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin radarına giren Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Bologna, Riccardo Calafiori'nin transferi için Arsenal ile anlaşma noktasına geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Calafiori transferinin 45-50 milyon Euro arasında tamamlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

İtalyan ekibi, bu gelişmeyle birlikte Calafiori sonrası için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

CALAFIORI YERİNE OOSTERWOLDE

İtalyan basınında yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre, Bologna'nın transfer listesinde Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde de yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Haberin detaylarında Bologna'da teknik heyette görev alan Giovanni Sartori'nin, Oosterwolde'yi Parma döneminden bu yana takip ettiği ve Hollandalı futbolcunun uzun süredir transfer hedefi olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe'nin kilit oyuncularından biri olduğu ve 23 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertlilerden transfer etmek için önemli bir teklif gerektiği vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Jayden Oosterwolde geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Hollandalı futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye beklenmedik talip! O yıldızın yerini dolduracak

Oosterwolde'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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