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Lugano 3-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Dzeko coştu Kanarya tur kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmada Lugano ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı sarı lacivertliler 4-3 kazanarak rövanş öncesi avantajı elde etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 23:26 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 23:28
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Lugano 3-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Dzeko coştu Kanarya tur kapısını araladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisini deplasmanda 4-3 mağlup etti ve avantajı kaptı.

Sarı lacivertlilerin gollerini gollerini 45+1, 46 ve 67. dakikalarda Edin Dzeko ile 73 dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Lugano'nun gollerini ise 4. dakikada Ayman El Wafi 64. dakikada Uran Bislimi ve 90. dakikada Milton Valenzuela attı.

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JOSE MOURINHO GALİBİYETLE BAŞLADI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi müsabakasından galibiyetle ayrıldı.

CENK FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçında kadroda yer bulundu. Tecrübeli forvet oyuncusu Cenk Tosun 80. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu.

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