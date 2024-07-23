Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Lugano ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler ilk yarının son dakikasında penaltı kazandı.
Tadic, ceza sahası içerisinde Cimignani'nin müdahalesiyle yer kaldı. Hakem Tiago Martins, penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı vuruşu için topun başına geçen kaptan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
İŞTE PENALTI POZİSYONU
🟡🔵 Karşılaşmanın 45. dakikasında sezonun ilk golü penaltıyla kaptan Dzeko'nun ayağından işte böyle geldi!#SporSmart #DSmart #DSmartGO #LUGvFB #FenerinMaçıVar pic.twitter.com/dWJTPsZcSR— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 23, 2024