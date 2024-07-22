Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir muhtemel rakipleri belli oluyor! | Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in 2. ön eleme turunu geçmeleri halinde eşleşecekleri muhtemel rakipleri belli olacak. İki temsilcimiz her halükarda 3. eleme turunda seri başı olamayacak. İsviçre'de düzenlenecek kura çekimi heyecanla bekleniyor. Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimine ilişkin tüm detaylar...

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi 14:00, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi 15:00 ve UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'nin Lugano'yu elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:

Lille

Rangers

Slavia Prag

Salzburg

Trabzonspor, Slovak rakibi Ruzomberok'u elerse 3. eleme turunda muhtemel rakipleri:

Viktoria Plzen

Dinamo Kiev

Partizan

Ajax

Rapid Wien

Molde

Braga

Sherif

Başakşehir'in 3. ön eleme turunda muhtemel rakipleri: