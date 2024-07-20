Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Jefferson Lerma'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı

TRANSFER HABERLERİ: Jefferson Lerma'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, yaptığı takviyelerle adından söz ettirdi. Sarı-lacivertlilerin Jefferson Lerma ile ilgilendiği öne sürülürken, Kolombiyalı yıldız F.Bahçe'yle ilgili gelen soruya yanıt verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 18:20
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MEHMET GÖKSEL TAŞOVA
TRANSFER HABERLERİ: Jefferson Lerma'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Jefferson Lerma'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı

Sarı-lacivertliler Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ: Jefferson Lerma'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı

Yaptığı takviyelerle adından söz ettiren F.Bahçe'nin Jefferson Lerma'yı transfer listesine eklediği konuşuluyordu.

TRANSFER HABERLERİ: Jefferson Lerma'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı

Kolombiyalı yıldız, F.Bahçe'yle ilgili kendisine sorulan soruya yanıt verdi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ: Jefferson Lerma'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı

COPA AMERICA'DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Lerma, Copa America'da Kolombiya formasıyla finale kalan ve turnuvayı 2. sırada bitiren ülkesinde yıldızlaşan isimlerden biri oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Jefferson Lerma'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı

F.BAHÇE SORUSUNA CEVAP

Canal RCN'nin haberine göre; transfer sorusuna yanıt veren Lerma, sözleşmesinin 3 yıl daha devam ettiğini belirtti.

TRANSFER HABERLERİ: Jefferson Lerma'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı

Fenerbahçe'yle ilgili gelen soruya ise, sarı-lacivertlilerin ilgisine dair bir bilgisinin olmadığını ifade etti.

TRANSFER HABERLERİ: Jefferson Lerma'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı

Kariyerini Crystal Palace'ta sürdüren 29 yaşındaki orta saha, Premier Lig'de kalma kararı aldığını kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ: Jefferson Lerma'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı

JEFFERSON LERMA KİMDİR?

Jefferson Lerma, 25 Ekim 1994'te Kolombiya'nın Cerrito kentinde dünyaya geldi. Futbola Atletico Huila altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Jefferson Lerma'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı

2016 yazında 600 bin Euro'ya Levante'nin yolunu tutan Lerma, 2018'de ise 30.5 milyon Euro'ya Bournemouth'a imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Jefferson Lerma'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı

Burada geçirdiği 5 sezonun ardından bonservissiz bir şekilde Crystal Palace'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Jefferson Lerma'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı

Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

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