TRANSFER HABERLERİ: Jefferson Lerma'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, yaptığı takviyelerle adından söz ettirdi. Sarı-lacivertlilerin Jefferson Lerma ile ilgilendiği öne sürülürken, Kolombiyalı yıldız F.Bahçe'yle ilgili gelen soruya yanıt verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
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Kolombiyalı yıldız, F.Bahçe'yle ilgili kendisine sorulan soruya yanıt verdi. İşte detaylar...
COPA AMERICA'DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
Lerma, Copa America'da Kolombiya formasıyla finale kalan ve turnuvayı 2. sırada bitiren ülkesinde yıldızlaşan isimlerden biri oldu.
F.BAHÇE SORUSUNA CEVAP
Canal RCN'nin haberine göre; transfer sorusuna yanıt veren Lerma, sözleşmesinin 3 yıl daha devam ettiğini belirtti.
Fenerbahçe'yle ilgili gelen soruya ise, sarı-lacivertlilerin ilgisine dair bir bilgisinin olmadığını ifade etti.
Kariyerini Crystal Palace'ta sürdüren 29 yaşındaki orta saha, Premier Lig'de kalma kararı aldığını kaydetti.
JEFFERSON LERMA KİMDİR?
Jefferson Lerma, 25 Ekim 1994'te Kolombiya'nın Cerrito kentinde dünyaya geldi. Futbola Atletico Huila altyapısında başladı.
2016 yazında 600 bin Euro'ya Levante'nin yolunu tutan Lerma, 2018'de ise 30.5 milyon Euro'ya Bournemouth'a imza attı.
Burada geçirdiği 5 sezonun ardından bonservissiz bir şekilde Crystal Palace'a transfer oldu.
Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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