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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu. İşte futbolcunun sözleşme şartları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 19:35 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 19:41
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu.

İşte yıldız ismin sözleşme şartları ve sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama...

"Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz."

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