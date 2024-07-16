TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu.
İşte yıldız ismin sözleşme şartları ve sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama...
"Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.
23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz."
Ailemize hoş geldin Oğuz Aydın 💛💙 Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a… pic.twitter.com/X7bBL9N4jO— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 16, 2024