TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu.

İşte yıldız ismin sözleşme şartları ve sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama...

"Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz."