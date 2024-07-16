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15 Temmuz unutulmadı
Fenerbahçe, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde resmi sitesinden mesaj yayımladı ve terörü lanetledi: "Hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde bir kez daha altını çizerek söylüyoruz ki; Büyük Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu asil değerlerle Atatürk'ün izinde ilelebet yaşayacak, Fetö ve benzeri örgütlere hiçbir zaman teslim olmayacaktır."
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