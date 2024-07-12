Mourinho bir efsane

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yeni hocası Jose Mourinho'dan övgüyle bahseden Djiku, şunları söyledi: "Mourinho çok büyük bir teknik adam, çok büyük bir taktisyen ve kariyeri boyunca kazanmadığı kupa yok. Her şeyi kazandı. Kendisi bir futbol efsanesi. Onunla çalışıyor olmak bizleri çok mutlu ediyor. Elbette şampiyonluk yolunda, kupalar kazanma konusunda bizlere fazlasıyla yardımcı olacak bir teknik adam."

Kamp çalışmalarının da iyi gittiğinin altını çizen Djiku, "Herkesin ortak hedefi Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak. Çünkü oynayacağımız üç tur var ve ilkini Lugano'ya karşı oynayacağız. O maça kadar hazır olacağımızı düşünüyorum ve böylelikle sezona galibiyetle başlamak istiyoruz. Geçen sene iyi ve kaliteli bir takımımız vardı. Birçok oyuncu da bu sene devam ediyor. Dolayısıyla birbirimizi iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Seviyemizi, ritmimizi arttırıyoruz" diye konuştu.