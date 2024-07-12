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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alman panzeri ile coşacak!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Golcü konusunda çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde son olarak gündeme çok konuşulacak bir isim geldi. Kanarya, Alman panzeri ile taraftarlarını coşturacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alman panzeri ile coşacak!

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Lewandowski ve Lukaku'da istediği sonuca varamayınca rotasını Youssef En-Nesyri'ye çevirmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alman panzeri ile coşacak!

Faslı oyuncuyla ve Sevilla'yla anlaşan sarı-lacivertliler, transferi açıklamak için geri sayıma geçmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alman panzeri ile coşacak!

Ancak 27 yaşındaki golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'tan gelen teklif sonrasında Fenerbahçe'ye 'bekleyin' mesajını gönderdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alman panzeri ile coşacak!

Zaman kaybetmek istemeyen F.Bahçe ise alternatiflere yönelme kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alman panzeri ile coşacak!

10 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Hedefteki isim ise; Borussia Dortmund'un satış listesine koyduğu Alman yıldız Niclas Füllkrug...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alman panzeri ile coşacak!

31 yaşındaki futbolcu için temaslar hafta sonu başlayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alman panzeri ile coşacak!

Piyasa değeri 15 milyon euro olan Füllkrug için Fenerbahçe'nin 10 milyon euro civarında bir teklifle Borussia Dortmund'un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alman panzeri ile coşacak!

Geçen sezon başında Borussia Dortmund'a gelen Füllkrug, Alman ekibiyle 43 maça çıktı ve 15 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alman panzeri ile coşacak!

ALMANYA DIŞINA İLK KEZ

Kariyerine Ricklingen'de başlayan Niclas Füllkrug, ardından Werder Bremen'in altyapısına geçti.

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