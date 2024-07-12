TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Alman panzeri ile coşacak!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Golcü konusunda çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde son olarak gündeme çok konuşulacak bir isim geldi. Kanarya, Alman panzeri ile taraftarlarını coşturacak. İşte detaylar...
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Zaman kaybetmek istemeyen F.Bahçe ise alternatiflere yönelme kararı aldı.
10 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Hedefteki isim ise; Borussia Dortmund'un satış listesine koyduğu Alman yıldız Niclas Füllkrug...
31 yaşındaki futbolcu için temaslar hafta sonu başlayacak.
Piyasa değeri 15 milyon euro olan Füllkrug için Fenerbahçe'nin 10 milyon euro civarında bir teklifle Borussia Dortmund'un kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında.
Geçen sezon başında Borussia Dortmund'a gelen Füllkrug, Alman ekibiyle 43 maça çıktı ve 15 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.
ALMANYA DIŞINA İLK KEZ
Kariyerine Ricklingen'de başlayan Niclas Füllkrug, ardından Werder Bremen'in altyapısına geçti.
Sırasıyla Bremen, Fürth, Nürnberg, Hannover ve Borussia Dortmund'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, transfer gerçekleştirse ilk kez Almanya dışına çıkmış olacak.
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