Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Owngoalnigeria'dan derlediği habere göre sarı laciverlilerin, 30 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun, Onuachu transferinde ısrarcı olan isim olduğu kaydedildi.