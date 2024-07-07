Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı
Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte transferde rotasını forvet bölgesine çeviren Fenerbahçe yılın transferini bitirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezona damga vuran Paul Onuachu ile anlaşmaya sağladı. İşte detaylar... | TRABZONSPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kanarya'nın özellikle forvet bölgesine takviye yapması bekleniyor. Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası santrfor hattına 2 transfer dahi yapılabilir.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu haberleri basına yansımıştı.
Hatta sarı lacivertlilerin, Faslı golcü ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.
Ancak Kanarya'nın transfer gündemine dair bomba bir iddia daha geldi.
Konuya dair sıcak gelişmeyi ise Nijerya basını duyurdu. İşte ayrıntılar...
F.BAHÇE'DEN ONUACHU BOMBASI!
Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu için devreye girdiği öğrenildi.
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Owngoalnigeria'dan derlediği habere göre sarı laciverlilerin, 30 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun, Onuachu transferinde ısrarcı olan isim olduğu kaydedildi.
Trabzonspor'un, Onuachu için Southampton ile transfer pazarlığı yaptığı ancak Fenerbahçe'nin transferde önde olan taraf olduğu bildirildi.
Bunun yanı sıra haberde, Onuachu'nun 2 milyon Euro yıllık ücret talep ettiği ve Southampton'ın da 15 milyon Euro bonservis ücreti istediği aktarıldı.
2.01 boyundaki santrfor geçen sezon Trabzonspor'da 26 maça çıkmıştı.
Onuachu başarılı bir performans gösterek çıktığı 26 karşılaşmada 17 gol ve 4 asistle oynadı.
Southampton ile kontratı 2026 yılında sona erecek olan Onuachu'nun, güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
DİĞER