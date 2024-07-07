Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte transferde rotasını forvet bölgesine çeviren Fenerbahçe yılın transferini bitirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezona damga vuran Paul Onuachu ile anlaşmaya sağladı. İşte detaylar... | TRABZONSPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 18:42
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

Sarı lacivertliler transferde şu ana kadar Levet Mercan ve Çağlar Söyüncü hamlelerinde bulunmuştu.

Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hedeflenen futbolcular için görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

Kanarya'nın özellikle forvet bölgesine takviye yapması bekleniyor. Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası santrfor hattına 2 transfer dahi yapılabilir.

Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu haberleri basına yansımıştı.

Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

Hatta sarı lacivertlilerin, Faslı golcü ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

Ancak Kanarya'nın transfer gündemine dair bomba bir iddia daha geldi.

Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

Konuya dair sıcak gelişmeyi ise Nijerya basını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

F.BAHÇE'DEN ONUACHU BOMBASI!

Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu için devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Owngoalnigeria'dan derlediği habere göre sarı laciverlilerin, 30 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun, Onuachu transferinde ısrarcı olan isim olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

Trabzonspor'un, Onuachu için Southampton ile transfer pazarlığı yaptığı ancak Fenerbahçe'nin transferde önde olan taraf olduğu bildirildi.

Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

Bunun yanı sıra haberde, Onuachu'nun 2 milyon Euro yıllık ücret talep ettiği ve Southampton'ın da 15 milyon Euro bonservis ücreti istediği aktarıldı.

Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

2.01 boyundaki santrfor geçen sezon Trabzonspor'da 26 maça çıkmıştı.

Fenerbahçe'den yılın transferi! Onuachu ile anlaşma sağlandı

Onuachu başarılı bir performans gösterek çıktığı 26 karşılaşmada 17 gol ve 4 asistle oynadı.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam
Batshuayi'den F.Bahçelileri kızdıracak sözler!
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Muharrem orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir?
BARAJ DOLULUK ORANLARI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor Max Gradel'i kadrosuna kattı! Sakaryaspor Max Gradel'i kadrosuna kattı! 19:06
F.Bahçe'den yılın transferi! F.Bahçe'den yılın transferi! 18:41
Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam Saint-Maximin'e çılgın teklif! İşte önerilen rakam 18:30
Kırkpınar'da finalin adı belli oldu! Kırkpınar'da finalin adı belli oldu! 18:17
Batshuayi'den F.Bahçelileri kızdıracak sözler! Batshuayi'den F.Bahçelileri kızdıracak sözler! 17:43
Trabzonspor'un Macaristan kampı sürüyor! Trabzonspor'un Macaristan kampı sürüyor! 17:42
Daha Eski
Tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon € ödenmişti Tarihi transfer savaşı! Bonservisine 80 milyon € ödenmişti 17:21
Cimbom'da Sanchez için flaş karar! Cimbom'da Sanchez için flaş karar! 16:40
Cimbom'da yoğun mesai Cimbom'da yoğun mesai 16:05
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor 16:01
"Mourinho'yu ilk duyduğumuzda..." "Mourinho'yu ilk duyduğumuzda..." 15:35
G.Saray'a tam bir fiyat - performans transferi! G.Saray'a tam bir fiyat - performans transferi! 13:59