Haberler Fenerbahçe Admira Wacker 1-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Admira Wacker 1-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yeni sezon için çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Admira Walker ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 19:56 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 22:29
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Admira Wacker 1-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki BSFZ Arena'da oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Ertuğrul Çetin- Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Oosterwolde, Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred, Cengiz Ünder, Zajc ve Dzeko ilk 11'iyle başladı. Ev sahibi Admira Wacker'in ilk 11'i ise Jungwirth, Horvat, Holzmann, Malicsek, Ebner, Puczka, Weberbauer, Haudum, Gashi, Young ve Alar'dan oluştu.

7'nci dakikada Admira Wacker atağında Gashi'nin pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Puczka'nın arka direğe çevirdiği topta Young, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarlayarak takımını öne geçirdi: 1-0.

21'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, rakibinden sıyrıldıktan sonra Holzmann'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

22'nci dakikada Edin Dzeko, penaltı atışını gole çevirerek karşılaşmaya eşitliği getirdi: 1-1.

Mücadelede ilk yarı 1-1 sona erdi.

71'inci dakikada Dzeko'nun ara pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Emre Mor'un penaltı noktasına çevirdiği topa hareketlenen Yiğit Efe Demir'in dokunuşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

MOURINHO'DAN DEVRE ARASINDA TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Admira Wacker maçının ikinci yarısına tek değişiklikle başladı. Portekizli çalıştırıcı, devre arasında Miha Zajc'ı oyundan çıkartıp Ryan Kent'i sahaya sürdü. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte 69'uncu dakikada Rade Krunic, Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel oyundan çıkarken Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu. 77'nci dakikada ise Jayden Oosterwolde'nin yerine Emir Ortakaya, Edin Dzeko'nun yerine ise Umut Nayir oyuna girdi.

4 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu Admira Wacker ile oynanan karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Miguel Crespo ve Çağlar Söyüncü karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

İletişim Başkanlığı'ndan A Milli Takım'a özel klip
Başkan Erdoğan milli takımı yalnız bırakmadı
DİĞER
Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam'ın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!
EURO 2024: Türkiye - Hollanda | CANLI
Okan Buruk Barış Alper ve F.Bahçeli oyuncuyu övdü!
İngiltere penaltılarla yarı finalde!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...
Dzeko kafaları karıştırdı!
TRT 1 canlı maç izle
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları (6 Temmuz)
HİCRİ YILBAŞI OKUNACAK DUALAR DİYANET | 2024 Muharrem ayı kılınacak namazlar, çekilecek zikir ve tesbihler
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! 19:55
Dursun Özbek ve yönetimine yetki verildi Dursun Özbek ve yönetimine yetki verildi 19:14
Konyaspor'dan çifte imza Konyaspor'dan çifte imza 18:48
Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti 18:29
F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi 17:54
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 17:45
Daha Eski
Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı 17:31
Cimbom'da yoğun mesai! Cimbom'da yoğun mesai! 16:10
Kırkpınar'da ilk tur tamamlandı! Kırkpınar'da ilk tur tamamlandı! 15:59
Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? 15:55
Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor 15:32
Bashiru Lazio'da! Bashiru Lazio'da! 15:17