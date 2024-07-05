TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye İspanyol sol bek! 2+1 yıllık teklif yapıldı
Son dakika spor haberi: Sol bek mevkisi için çalışmalarda bulunan Fenerbahçe, rotasını İspanya'ya çevirdi. Nokta atışı bir takviye planlayan sarı-lacivertliler, La Liga ekibi Villarreal’le sözleşmesi biten yıldız ismin peşine düştü. Transferde mutlu sona ulaşmak isteyen yönetim, tecrübeli oyuncuya 2+1 yıllık kontrat önerdi. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesinin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 08:17
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"Moreno, Villarreal'deki kariyerini tamamladı. Şu anda yeni bir arayış içinde. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinden bir teklif aldı.
La Liga'dan da talipleri var. Celta Vigo, Mallorca ve Real Betis oyuncuyu isteyen kulüpler.
Önümüzdeki sene nerede olacağı merak ediliyor. Ancak şu anda en iyi teklifi veren Fenerbahçe."
Sarı-lacivertlilerin, Ferdi ve Oosterwolde'den birinin ayrılması halinde Moreno'yu kadrosuna katacağı da gelen bilgiler arasında.
33 MAÇTA OYNADI
Alberto Moreno, geçen sezon Villarreal formasıyla La Liga, Avrupa Ligi ve Kral Kupası'nda toplamda 33 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 2 gol atan 31 yaşındaki İspanyol sol bek, 3 de asist yaptı.
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