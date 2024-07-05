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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye İspanyol sol bek! 2+1 yıllık teklif yapıldı

Son dakika spor haberi: Sol bek mevkisi için çalışmalarda bulunan Fenerbahçe, rotasını İspanya'ya çevirdi. Nokta atışı bir takviye planlayan sarı-lacivertliler, La Liga ekibi Villarreal’le sözleşmesi biten yıldız ismin peşine düştü. Transferde mutlu sona ulaşmak isteyen yönetim, tecrübeli oyuncuya 2+1 yıllık kontrat önerdi. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 08:17
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye İspanyol sol bek! 2+1 yıllık teklif yapıldı

Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifler sonrasında sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe, gündemine Villarreal ile sözleşmesi sona eren Alberto Moreno'yu aldı.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye İspanyol sol bek! 2+1 yıllık teklif yapıldı

31 yaşındaki oyuncunun temsilciyle görüşen sarı-lacivertlilerin 2+1 yıllık kontrat teklif ettiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye İspanyol sol bek! 2+1 yıllık teklif yapıldı

İspanyol basını da bu transfer görüşmesini doğruladı ve haberde şu ifadelere yer verildi:

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye İspanyol sol bek! 2+1 yıllık teklif yapıldı

"Moreno, Villarreal'deki kariyerini tamamladı. Şu anda yeni bir arayış içinde. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinden bir teklif aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye İspanyol sol bek! 2+1 yıllık teklif yapıldı

La Liga'dan da talipleri var. Celta Vigo, Mallorca ve Real Betis oyuncuyu isteyen kulüpler.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye İspanyol sol bek! 2+1 yıllık teklif yapıldı

Önümüzdeki sene nerede olacağı merak ediliyor. Ancak şu anda en iyi teklifi veren Fenerbahçe."

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye İspanyol sol bek! 2+1 yıllık teklif yapıldı

Sarı-lacivertlilerin, Ferdi ve Oosterwolde'den birinin ayrılması halinde Moreno'yu kadrosuna katacağı da gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye İspanyol sol bek! 2+1 yıllık teklif yapıldı

33 MAÇTA OYNADI
Alberto Moreno, geçen sezon Villarreal formasıyla La Liga, Avrupa Ligi ve Kral Kupası'nda toplamda 33 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye İspanyol sol bek! 2+1 yıllık teklif yapıldı

Bu karşılaşmalarda 2 gol atan 31 yaşındaki İspanyol sol bek, 3 de asist yaptı.

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