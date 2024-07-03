Fenerbahçe'de Yusuf Yazıcı sürprizi

Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı... Fransız medyasından RMC Sport'un haberine göre; Lille'le sözleşmesi biten milli yıldız Yusuf Yazıcı'ya sarı-lacivertli takım talip oldu. Lille'den eski hocası Paulo Fonseca'nın Milan'a da istediği Yusuf Yazıcı için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve oyuncunun temsilcisiyle kısa süre içinde görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki hücum oyuncusunun adı Beşiktaş ile de anılıyordu. Yusuf Yazıcı için Fenerbahçe'nin ısrarcı olduğu öğrenildi. 5 sezonda Lille formasıyla 135 maça çıkan Yusuf, 29 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.