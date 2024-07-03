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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Barcelona'nın yıldızını istedi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezon öncesi transferde düğmeye bastı. Kanarya'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ederken teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş bir hamle geldi. Portekizli çalıştırıcı, Barcelona'dan o yıldızı istedi. Futbolcunun babasının bu transfer için verdiği yanıt ise gündeme oturdu. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 15:47
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Barcelona'nın yıldızını istedi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun Barcelona'da forma giyen hücum oyuncusu Ansu Fati'yi istediği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Barcelona'nın yıldızını istedi!

NTV Spor'un Mundo Deportivo'dan derlediği habere göre; geçen sezonu kiralık olarak Brighton'da geçiren Fati için Fenerbahçe devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Barcelona'nın yıldızını istedi!

Sarı lacivertli takımın hocası Mourinho'nun, yakın arkadaşı olan menajer Jorge Mendes'ten bu transferi bitirmesini istediği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Barcelona'nın yıldızını istedi!

Haber detayında, genç futbolcunun babası Bori Fati'nin, Mendes'e kendisine gelen teklifleri reddetmesini söyleyerek transferin önünü kestiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Barcelona'nın yıldızını istedi!

Barcelona Sportif Direktörü Deco ve Teknik Direktör Hansi Flick'in de Ansu Fati'nin takımda kalmasından yana olduğu ve gelecek sezon bu futbolcudan yararlanmak istedikleri ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Barcelona'nın yıldızını istedi!

Geçen sezon Brighton'da 27 maça çıkan Fati, takımına 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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