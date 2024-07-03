FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Barcelona'nın yıldızını istedi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezon öncesi transferde düğmeye bastı. Kanarya'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ederken teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş bir hamle geldi. Portekizli çalıştırıcı, Barcelona'dan o yıldızı istedi. Futbolcunun babasının bu transfer için verdiği yanıt ise gündeme oturdu. İşte haberin detayları...
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Haber detayında, genç futbolcunun babası Bori Fati'nin, Mendes'e kendisine gelen teklifleri reddetmesini söyleyerek transferin önünü kestiği belirtildi.
Barcelona Sportif Direktörü Deco ve Teknik Direktör Hansi Flick'in de Ansu Fati'nin takımda kalmasından yana olduğu ve gelecek sezon bu futbolcudan yararlanmak istedikleri ifade edildi.
Geçen sezon Brighton'da 27 maça çıkan Fati, takımına 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Futbolcunun, bonservisini elinde bulunduran Barcelona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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