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TRANSFER HABERİ: Divock Origi Fenerbahçe'ye! İşte teklif edilen rakam

Son dakika spor haberi: İtalyan medyası, Milan’ın Lukaku’ya kaynak oluşturmak için Origi’yi Türkiye’ye satacağını duyurdu. Belçikalı golcüyü alacak olan kulübün ise Fenerbahçe olduğu iddia edildi. İşte sarı-lacivertlilerin teklif ettiği rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Divock Origi Fenerbahçe'ye! İşte teklif edilen rakam

Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda bazı isimleri Lugano maçına kadar takıma kazandırmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim, çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi Fenerbahçe'ye! İşte teklif edilen rakam

Birbirinden önemli yıldızlarla görüşen sarı-lacivertlilerin sürpriz bir isme yöneldiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi Fenerbahçe'ye! İşte teklif edilen rakam

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Milan'ın Romelu Lukaku'yla anlaştığını ve süper starı kadrosuna katmak için Divock Origi'yi satacağını yazdı.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi Fenerbahçe'ye! İşte teklif edilen rakam

2 MİLYON ÖNERİLDİ
"Lukaku transferine Türkiye asisti" başlığıyla verilen haberde, Origi'nin Türkiye'ye satılacağı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi Fenerbahçe'ye! İşte teklif edilen rakam

29 yaşındaki Belçikalı golcüyü isteyen kulüplerden birinin de Fenerbahçe olduğu iddiası var.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi Fenerbahçe'ye! İşte teklif edilen rakam

İtalyanlar, bunu yazmasa da kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; Fenerbahçe, Origi için nabız yokladı.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi Fenerbahçe'ye! İşte teklif edilen rakam

Piyasa değeri 5 milyon euro olan Origi için Fenerbahçe'nin Milan'a 2 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi Fenerbahçe'ye! İşte teklif edilen rakam

BEŞİKTAŞ'LA DA ADI ANILDI
Beşiktaş, geçen sezon Origi için nabız yoklamıştı. Belçikalı golcünün adı bu sene transfer sezonunun açılmasının ardından da siyah-beyazlılarla anılmıştı.

TRANSFER HABERİ: Divock Origi Fenerbahçe'ye! İşte teklif edilen rakam

Ancak, Beşiktaş tarafından Origi için herhangi bir adım atılmadı.

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