TRANSFER HABERİ: Divock Origi Fenerbahçe'ye! İşte teklif edilen rakam
Son dakika spor haberi: İtalyan medyası, Milan’ın Lukaku’ya kaynak oluşturmak için Origi’yi Türkiye’ye satacağını duyurdu. Belçikalı golcüyü alacak olan kulübün ise Fenerbahçe olduğu iddia edildi. İşte sarı-lacivertlilerin teklif ettiği rakam...
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Birbirinden önemli yıldızlarla görüşen sarı-lacivertlilerin sürpriz bir isme yöneldiği iddia edildi.
2 MİLYON ÖNERİLDİ
"Lukaku transferine Türkiye asisti" başlığıyla verilen haberde, Origi'nin Türkiye'ye satılacağı öne sürüldü.
29 yaşındaki Belçikalı golcüyü isteyen kulüplerden birinin de Fenerbahçe olduğu iddiası var.
İtalyanlar, bunu yazmasa da kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; Fenerbahçe, Origi için nabız yokladı.
Piyasa değeri 5 milyon euro olan Origi için Fenerbahçe'nin Milan'a 2 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
BEŞİKTAŞ'LA DA ADI ANILDI
Beşiktaş, geçen sezon Origi için nabız yoklamıştı. Belçikalı golcünün adı bu sene transfer sezonunun açılmasının ardından da siyah-beyazlılarla anılmıştı.
Ancak, Beşiktaş tarafından Origi için herhangi bir adım atılmadı.
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