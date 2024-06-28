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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Menajeri resmen açıkladı

Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de tüm gözler transfere çevrildi. Önceliğini forvet bölgesine veren sarı lacivertliler dünyaca ünlü golcülere kancayı takmıştı. İspanyol yıldızın menajeri transfer hakkında Fenerbahçe'ye kötü haberi duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Menajeri resmen açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktörü Jose Mourinho'nun kadrosunda görmeyi çok istediği Atletico Madrid forması giyen İspanyol forvet Alvaro Morata ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Menajeri resmen açıkladı

Yıldız futbolcunun menajeri Andy Bara oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Menajeri resmen açıkladı

Takvim'in derlediği haberde Bara, "Alvaro Morata ve biz Türkiye'yi bir seçenek olarak görmüyoruz.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Menajeri resmen açıkladı

Avrupa'dan diğer takımlar opsiyon alanımızda ve önceliğimiz bu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Menajeri resmen açıkladı

Avrupa'nın beş büyük liginden oyuncumla ilgilenen kulüpler var" ifadelerini kullanarak oyuncunun Türkiye'ye transfer olmayacağını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Menajeri resmen açıkladı

İtalyan basını da Morata'nın eski takımı Juventus'un da oyuncu için devrede olduğunu öne sürdü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Menajeri resmen açıkladı

İspanyol yıldız Atletico Madrid formasıyla geride bıraktığımız sezon 48 maçta 21 gol, 5 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Menajeri resmen açıkladı

31 yaşındaki yıldızın Madrid ekibiyle 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Menajeri resmen açıkladı

İspanya ile Euro 2024'te mücadele eden Morata ülkesi adına 1 gol kaydetti.

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