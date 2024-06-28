TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye kötü haber! Menajeri resmen açıkladı
Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de tüm gözler transfere çevrildi. Önceliğini forvet bölgesine veren sarı lacivertliler dünyaca ünlü golcülere kancayı takmıştı. İspanyol yıldızın menajeri transfer hakkında Fenerbahçe'ye kötü haberi duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Avrupa'dan diğer takımlar opsiyon alanımızda ve önceliğimiz bu.
Avrupa'nın beş büyük liginden oyuncumla ilgilenen kulüpler var" ifadelerini kullanarak oyuncunun Türkiye'ye transfer olmayacağını duyurdu.
İtalyan basını da Morata'nın eski takımı Juventus'un da oyuncu için devrede olduğunu öne sürdü.
İspanyol yıldız Atletico Madrid formasıyla geride bıraktığımız sezon 48 maçta 21 gol, 5 asiste imza attı.
31 yaşındaki yıldızın Madrid ekibiyle 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.
İspanya ile Euro 2024'te mücadele eden Morata ülkesi adına 1 gol kaydetti.
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