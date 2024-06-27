Haberler Fenerbahçe Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! O yıldız hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı üzdü

Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! O yıldız hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı üzdü

Süper Lig'in ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul devlerinin pek çok kez aynı oyuncuya da talip olduğu biliniyor. İki takımın da yakından ilgilendiği o yıldızla ilgili son olarak flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 13:37 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 13:42
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! O yıldız hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı üzdü

Geride kalan sezon Galatasaray büyük bir başarıya imza atarak 102 puanla ligi şampiyon olarak tamamladı.

Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! O yıldız hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı üzdü

Cimbom'un ezeli rakibi Fenerbahçe ise 99 puanla ligi 2. sırada bitirdi.

Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! O yıldız hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı üzdü

Ezeli rakipler geçen sezon kıran kırana geçen şampiyonluk mücadelesinin ardından yeni sezon için kolları sıvadılar.

Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! O yıldız hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı üzdü

İstanbul devleri kadrolarına katacağı güçlü isimlerle yeni sezonda da her kulvarda iddialı olmak istiyor.

Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! O yıldız hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı üzdü

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer döneminde pek çok kez aynı yıldıza talip olduğu görülüyor.

Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! O yıldız hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı üzdü

Son olarak iki takımın da yakından ilgilendiği o futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! O yıldız hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı üzdü

Villarreal'de geride kalan sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Bertrand Traore'den kariyeri hakkında flaş karar geldi.

Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! O yıldız hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı üzdü

Africa Top Sports'da yer alan habere göre İspanyol ekibiyle sözleşmesi sona eren sağ kanat, Villarreal ile sözleşmesini uzatacak ve bu takımda bir sezon daha devam edecek.

Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! O yıldız hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı üzdü

Burkina Fasolu yıldızın İspanyol ekibiyle prensipte anlaştığı aktarıldı. Haberde ayrıca oyuncu ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Girona'nın da ilgilendiği belirtildi.

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