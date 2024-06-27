Transferi sabırsızlıkla bekleniyordu! O yıldız hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı üzdü

Süper Lig'in ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul devlerinin pek çok kez aynı oyuncuya da talip olduğu biliniyor. İki takımın da yakından ilgilendiği o yıldızla ilgili son olarak flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 13:37Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 13:42
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.