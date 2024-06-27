Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Bonservis bedeli...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon sergilediği futbolla alkış alan Çağlar Söyüncü için transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu raporda yeni sezonda kadroda görmek istediği milli futbolcu için Atletico Madrid bonservis bedelini belirledi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 10:32
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında olduğu gibi başarılı stoper Çağlar Söyüncü'yü yeniden kadrosuna katıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Bonservis bedeli...

ÇAĞLAR EVET DEDİ

6 ay önce takıma kiralık gelen milli futbolcu, bonservisiyle gelme teklifine de 'evet' dedi. Çağlar'ın bu cevabı Fenerbahçe taraftarını oldukça mutlu etti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Bonservis bedeli...

Ancak işler bir önceki transfer döneminde olduğu gibi yine karmaşık.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Bonservis bedeli...

Akşam'da yer alan haberde futbolcu ile anlaşma yapılsa da İspanyol devi Atletico Madrid'in bonservis inadı var.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Bonservis bedeli...

Sarı-Lacivertliler, 2 milyon euro ücretle kiraladığı Çağlar Söyüncü için bu kez daha fazla para harcayacak

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Bonservis bedeli...

12 MİLYON EURO İSTENİYOR

Temmuz 2023'te Çağlar'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmayı başaran İspanyol devi, 2027'ye kadar kontratı olan milli futbolcudan gelir sağlayacak.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Bonservis bedeli...

28 yaşındaki başarılı stoperin piyasa değeri 10 milyon euroya kadar geriledi. Atletico'nun beklentisi ise 12 milyon euro seviyelerinde.


TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Bonservis bedeli...

Bazı bonus maddeleriyle Madrid ekibinin ikna olma ihtimali kuvvetli görülüyor

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Bonservis bedeli...

Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone Çağlar'ı kadroda düşünmüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe cephesi de bunu koz olarak kullanıp 5-6 milyon bandına bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Bonservis bedeli...

Bu arada Çağlar'ın da Portekizli ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho ile çalışmayı çok istediği gelen bilgiler arasında...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Bonservis bedeli...

16 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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