TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! Bonservis bedeli...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon sergilediği futbolla alkış alan Çağlar Söyüncü için transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu raporda yeni sezonda kadroda görmek istediği milli futbolcu için Atletico Madrid bonservis bedelini belirledi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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ÇAĞLAR EVET DEDİ
Ancak işler bir önceki transfer döneminde olduğu gibi yine karmaşık.
Akşam'da yer alan haberde futbolcu ile anlaşma yapılsa da İspanyol devi Atletico Madrid'in bonservis inadı var.
Sarı-Lacivertliler, 2 milyon euro ücretle kiraladığı Çağlar Söyüncü için bu kez daha fazla para harcayacak
12 MİLYON EURO İSTENİYOR
Temmuz 2023'te Çağlar'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmayı başaran İspanyol devi, 2027'ye kadar kontratı olan milli futbolcudan gelir sağlayacak.
28 yaşındaki başarılı stoperin piyasa değeri 10 milyon euroya kadar geriledi. Atletico'nun beklentisi ise 12 milyon euro seviyelerinde.
Bazı bonus maddeleriyle Madrid ekibinin ikna olma ihtimali kuvvetli görülüyor
Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone Çağlar'ı kadroda düşünmüyor.
Fenerbahçe cephesi de bunu koz olarak kullanıp 5-6 milyon bandına bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.
Bu arada Çağlar'ın da Portekizli ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho ile çalışmayı çok istediği gelen bilgiler arasında...
16 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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