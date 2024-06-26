Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho takımı böyle uyardı!

Jose Mourinho takımı böyle uyardı!

Mourinho, dünkü taktik idmanda, “Fenerbahçe’yi izledim. Geçen sezon bu hataları yaptığınız için çok fazla gol yedi bu takım. Herkes, saha içindeki görevini ezberleyecek” diyerek takımı uyardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Jose Mourinho takımı böyle uyardı!

Fenerbahçe, yeni sezonun çalışmalarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde dün yaptığı idmanla devam etti. İlk gün fiziksel çalışma yapan sarılacivertliler, dün ise teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde taktik idman gerçekleştirdi. Çift kale maç sırasında ise Portekizli çalıştırıcı, hata yapan Rade Krunic'i sert bir dille uyardı ve Boşnak oyuncu üzerinden takıma seslendi. JOSE Mourinho, "Fenerbahçe'yi izledim. Geçen sezon bu hataları yaptığınız için çok fazla gol yedi bu takım. Herkes, saha içindeki görevini ezberleyecek. Böyle basit hatalar yapmayacak" dedi. Geriden oyun kurma üzerine çalışmalar yaptıran tecrübeli teknik adam, idmanın ikinci bölümünü ise sahanın yanındaki binanın balkonuna çıkarak geniş açıdan izledi. Jose sık sık notlar aldı.

3 YILDIZA ÖZEL İLGİ

Jose Mourinho, dünkü idman öncesinde ve sonrasında Edin Dzeko, Fred ve Jayden Oosterwolde'yle özel olarak ilgilendi. Sık sık üç yıldıza muhabbet etti.

ÇOCUKLAR SIKI ÇALIŞIYOR

Mourinho, dünkü antrenmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Portekizli teknik adam, açıklamasında, "Medya ve Fenerbahçe ailesi için açık antrenman. Çocuklar sıkı çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İLK MAÇ 21.30'DA

Fenerbahçe'nin Lugano'yla oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. İlk maç 23 Temmuz Salı günü TSİ 21.30'da deplasmanda. Rövanş ise 30 Temmuz Salı günü 20.00'de.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe'nin dünkü idmanı taraftara açık gerçekleşti. Sabah saat 09.30'da yüzlerce sarı-lacivertli futbolsever Topuk Yaylası'na akın etti. Futbolculara ve Jose Mourinho'ya tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterisinde bulunuldu. Jose ile futbolcular taraftarlara imza dağıttı.

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