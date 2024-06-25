Haberler Fenerbahçe İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer savaşı!

İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer savaşı!

Yeni sezon öncesi takımlar transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak İstanbul devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasasaray ile ilgili flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu. Yer alan habere göre 3 takımın da o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 12:24 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 12:27
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İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer savaşı!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezona iddialı girmek istiyor.

İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer savaşı!

Geçtiğimiz sezonda sarı-kırmızılı ekip 102 puanla şampiyon olmuştu.

İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer savaşı!

Sarı-lacivertliler ise 99 puanla 2. sırada tamamlamıştı.

İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer savaşı!

Siyah-beyazlı ekip ise 56 puanla 6. sırada yer alırken Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.

İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer savaşı!

Şimdi ise İstanbul devleri transfer çalışmalarına başladı.

İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer savaşı!

3 ekipte gelecek sezonda şampiyon olmak istiyor.

İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer savaşı!

Büyük iddialarla sezona başlayacak olan dev takımlar, aynı oyuncunun peşine düştü. İşte detaylar...

İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer savaşı!

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun İtalyan basınından toro.it'ten derlediği habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Armand Lauriente'yi kadrosuna katmak istiyor.

İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer savaşı!

İstanbul devlerinin dışında yıldız oyuncuyu transfer isteyen bir diğer ekipte Torino.

İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer savaşı!

Haberde; Fransız oyuncunun menajeri ise, Lauriente'nin yeni durağının Türkiye olacağını doğruladığı ifade edildi.

İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer savaşı!

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer savaşı!

Bu sezon 40 maça çıkan sol kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 5 gol ve 6 asist yaptı.

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