İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer savaşı!
Yeni sezon öncesi takımlar transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak İstanbul devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasasaray ile ilgili flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu. Yer alan habere göre 3 takımın da o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 12:24 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 12:27
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Siyah-beyazlı ekip ise 56 puanla 6. sırada yer alırken Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.
Şimdi ise İstanbul devleri transfer çalışmalarına başladı.
3 ekipte gelecek sezonda şampiyon olmak istiyor.
Büyük iddialarla sezona başlayacak olan dev takımlar, aynı oyuncunun peşine düştü. İşte detaylar...
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun İtalyan basınından toro.it'ten derlediği habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Armand Lauriente'yi kadrosuna katmak istiyor.
İstanbul devlerinin dışında yıldız oyuncuyu transfer isteyen bir diğer ekipte Torino.
Haberde; Fransız oyuncunun menajeri ise, Lauriente'nin yeni durağının Türkiye olacağını doğruladığı ifade edildi.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
Bu sezon 40 maça çıkan sol kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 5 gol ve 6 asist yaptı.
Futbolcunun bu performansı takımına yetmedi ve Sassuolo küme düştü.
Bu sonuçtan sonra Lauriente'nin takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia ediliyor.
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