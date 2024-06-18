Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Forvete iki Nijeryalı birden

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Forvete iki Nijeryalı birden

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, iki Nijeryalı yıldızın transferi için düğmeye bastı. İşte o isimler ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Forvete iki Nijeryalı birden

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Forvete iki Nijeryalı birden

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Forvete iki Nijeryalı birden

Portekizli çalıştırıcının istekleri doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Forvete iki Nijeryalı birden

Jose Mourinho'ya imza attırarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, yıldız transferler için de kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Forvete iki Nijeryalı birden

Sarı-lacivertliler, kadrosuna kaliteli bir golcü daha eklemek için harekete geçti.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Forvete iki Nijeryalı birden

Birçok ünlü golcü ile iletişim halinde olan Sarı-lacivertlilerin gündemine iki Nijeryalı golcü geldi.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Forvete iki Nijeryalı birden

Takvim'in haberine göre; Sarı Kanarya, İspanyol ekibi Real Sociedad'ın gözden çıkardığı ve satış listesine koyacağı Nijeryalı golcü Umar Sadiq için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Forvete iki Nijeryalı birden

2022 yılında Almeira'dan Real Sociedad'a 20 milyon Euro'ya transfer olan Sadiq, geride kalan sezonda 36 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Forvete iki Nijeryalı birden

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe kurmaylarının, 2028 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız golcüyü ikna etmek için de görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Forvete iki Nijeryalı birden

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir başka isim ise Fransa Ligi ekiplerinden Montpelliler'de top koşturan Akor Adams.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Forvete iki Nijeryalı birden

Geçtiğimiz yıl Norveç ekibi Lillestrom'dan Montpellier'e 4.5 milyon Euro'ya transfer olan Adams'ın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Forvete iki Nijeryalı birden

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Nijeryalı santrafor, geride kalan sezonda 33 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Milli Piyango
'Bizim Çocuklar' sahne alıyor! İşte muhtemel 11'imiz
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Halil Umut Meler, EURO 2024’e damga vurdu! Belçika - Slovakya maçında tüm dünya o pozisyonu konuşuyor
Kritik gün bugün! Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakim karşısına çıkıyor! Saat belli oldu
G.Saray'dan sağ bek operasyonu!
Beşiktaş'ta Di Maria gelişmesi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor
Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin F.Bahçeli yıldızı istiyor
Namaz vakitleri İstanbul (18 Haziran Salı)
Canlı dolar ve altın fiyatları
YAYIN AKIŞI 18 HAZİRAN 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan sağ bek operasyonu! G.Saray'dan sağ bek operasyonu! 00:30
Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız... Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız... 23:06
Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin F.Bahçeli yıldızı istiyor Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin F.Bahçeli yıldızı istiyor 22:58
Fırtına'dan çifte transfer! Fırtına'dan çifte transfer! 22:58
G.Saray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam G.Saray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam 22:58
Griezmann G.Saray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı Griezmann G.Saray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı 22:58
Daha Eski
F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur 22:58
Ve karar verildi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi Ve karar verildi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi 22:58
F.Bahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! F.Bahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! 22:58
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5. yıldız çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5. yıldız çalımı! 22:58
F.Bahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık... F.Bahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık... 22:58
Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor 22:58