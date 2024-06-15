Haberler Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'ye flaş talip! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Jayden Oosterwolde'ye flaş talip! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, transferde Avrupa devlerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran 23 yaşındaki oyuncuya İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 09:28
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jayden Oosterwolde'ye flaş talip! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Jayden Oosterwolde'ye flaş talip! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Transferde hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların son durumu da merak konusu.

Jayden Oosterwolde'ye flaş talip! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Teknik direktör Jose Mourinho, gidecek - kalacak isimleri belirlemeye başladı.

Jayden Oosterwolde'ye flaş talip! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Kadro iskeletini büyük ölçüde korumak isteyen Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Avrupa ekiplerinin yakın takibinde.

Jayden Oosterwolde'ye flaş talip! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

OOSTERWOLDE'YE FLAŞ TALİP!
Geride bıraktığımız sezonda performansıyla patlama yapan Jayden Oosterwolde'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.

Jayden Oosterwolde'ye flaş talip! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

43 resmi maçta forma giyen ve 2 gollük katkı veren Hollandalı futbolcu, sergilediği futbolla taraftarın sevgilisi konumuna geldi.

Jayden Oosterwolde'ye flaş talip! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

23 yaşındaki oyuncu, sol bek ve stoper bölgelerinde forma giyebilmesiyle teknik ekibin elini rahatlattı.

Jayden Oosterwolde'ye flaş talip! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Dikkat çeken bir grafik çizen yıldız savunmacı, transferin gözdesi oldu.

Jayden Oosterwolde'ye flaş talip! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

WEST HAM PEŞİNDE!
Ada ekibi West Ham United, 23 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu yakından takip ediyor.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca!
Transfer yarışı kızıştı! Dortmund'dan cazip teklif
Kurban keserken okunacak dua Diyanet - Kurban duası Türkçe okunuşu ve anlamı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 15 Haziran rakamları
Adana bayram namazı saat kaçta? | 2024 Diyanet Adana Kurban Bayramı namaz saati
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! 10:16
Transfer yarışı kızıştı! Dortmund'dan cazip teklif Transfer yarışı kızıştı! Dortmund'dan cazip teklif 10:05
İtalya - Arnavutluk maçı ne zaman? İtalya - Arnavutluk maçı ne zaman? 10:03
İspanya - Hırvatistan maçı saat kaçta? İspanya - Hırvatistan maçı saat kaçta? 10:00
Tete'den G.Saray'a piyango! Menajeri teklif getirdi Tete'den G.Saray'a piyango! Menajeri teklif getirdi 09:57
Macaristan - İsviçre maçı ne zaman? Macaristan - İsviçre maçı ne zaman? 09:54
Daha Eski
EURO 2024'e müthiş başladı! Turnuva sonrası G.Saray'a geliyor EURO 2024'e müthiş başladı! Turnuva sonrası G.Saray'a geliyor 09:50
Trezeguet’den yeşil ışık! Trezeguet’den yeşil ışık! 09:34
Savic'i beklemeye aldı Savic'i beklemeye aldı 09:32
Görkem'de karar Avcı'nın Görkem'de karar Avcı'nın 09:30
Jayden'a flaş talip! Takımdan ayrılıyor mu? Jayden'a flaş talip! Takımdan ayrılıyor mu? 09:28
Metin Aksu'ya son görev Metin Aksu'ya son görev 09:27