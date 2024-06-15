Jayden Oosterwolde'ye flaş talip! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, transferde Avrupa devlerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran 23 yaşındaki oyuncuya İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Transferde hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların son durumu da merak konusu.
Teknik direktör Jose Mourinho, gidecek - kalacak isimleri belirlemeye başladı.
Kadro iskeletini büyük ölçüde korumak isteyen Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Avrupa ekiplerinin yakın takibinde.
OOSTERWOLDE'YE FLAŞ TALİP!
Geride bıraktığımız sezonda performansıyla patlama yapan Jayden Oosterwolde'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.
43 resmi maçta forma giyen ve 2 gollük katkı veren Hollandalı futbolcu, sergilediği futbolla taraftarın sevgilisi konumuna geldi.
23 yaşındaki oyuncu, sol bek ve stoper bölgelerinde forma giyebilmesiyle teknik ekibin elini rahatlattı.
Dikkat çeken bir grafik çizen yıldız savunmacı, transferin gözdesi oldu.
WEST HAM PEŞİNDE!
Ada ekibi West Ham United, 23 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu yakından takip ediyor.
Sezon içinde de izleyen İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye önümüzdeki günlerde resmi teklif sunabilir.
Sarı-lacivertliler, stoper ve sol bekte etkili bir performans gösteren genç oyuncuyu bu sezon bırakmayı düşünmüyor.
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