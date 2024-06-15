TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelileri şaşkına çevirdi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından geleceği en çok merak konusu olan isimlerden birisi de Edin Dzeko oldu. Son olarak yıldız isim, yaptığı o olay hareket ile sarı-lacivertli taraftarları resmen şaşkına çevirdi. İşte haberin detayları...
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Bu futbolculardan birisi de Edin Dzeko. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılabileceği, Suudi Arabistan'dan teklif olduğu iddia ediliyordu.
Bosnalı forvetin karar vermeden önce teknik direktör Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve kalmaya karar verdiği iddia edilmişti.
Bu haber sonrası Dzeko'nun yaptığı sosyal medya hamleleri olay oldu.
38 yaşındaki futbolcu kendisine sosyal medyada 'go home (evine dön)' yorumları yapan taraftarları tek tek engelledi.
Engellenen taraftarlardan bazıları ekran görüntüleri paylaştı.
Olay olan bu hamle sonrası bazı taraftarlar 1.93 boyundaki yıldıza destek mesajlarını paylaştı.
Dzeko, o mesajlardan birini kendi sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.
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