TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelileri şaşkına çevirdi!

Bu futbolculardan birisi de Edin Dzeko. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılabileceği, Suudi Arabistan'dan teklif olduğu iddia ediliyordu.

Bosnalı forvetin karar vermeden önce teknik direktör Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve kalmaya karar verdiği iddia edilmişti.