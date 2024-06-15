Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelileri şaşkına çevirdi!

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelileri şaşkına çevirdi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından geleceği en çok merak konusu olan isimlerden birisi de Edin Dzeko oldu. Son olarak yıldız isim, yaptığı o olay hareket ile sarı-lacivertli taraftarları resmen şaşkına çevirdi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelileri şaşkına çevirdi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin kısa bir süre önce Jose Mourinho'yu takımın başına getirmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelileri şaşkına çevirdi!

Kanarya'da Mourinho sonrası yapılacak transfer hamleleri ise merakla takip ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelileri şaşkına çevirdi!

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelileri şaşkına çevirdi!

Bu futbolculardan birisi de Edin Dzeko. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılabileceği, Suudi Arabistan'dan teklif olduğu iddia ediliyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelileri şaşkına çevirdi!

Bosnalı forvetin karar vermeden önce teknik direktör Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve kalmaya karar verdiği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelileri şaşkına çevirdi!

Bu haber sonrası Dzeko'nun yaptığı sosyal medya hamleleri olay oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelileri şaşkına çevirdi!

38 yaşındaki futbolcu kendisine sosyal medyada 'go home (evine dön)' yorumları yapan taraftarları tek tek engelledi.

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelileri şaşkına çevirdi!

Engellenen taraftarlardan bazıları ekran görüntüleri paylaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelileri şaşkına çevirdi!

Olay olan bu hamle sonrası bazı taraftarlar 1.93 boyundaki yıldıza destek mesajlarını paylaştı.

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