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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emile Höjbjerg hamlesi! Galatasaray da istiyordu

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Höjbjerg için girişimlere başladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 22:11 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 22:19
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emile Höjbjerg hamlesi! Galatasaray da istiyordu

Trendyol Süper Lig'de 2 sezondur 2. bitiren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'yu getirdi.

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler, Fred'in yanına ilk 11'de oynayacak bir futbolcu arıyordu.

Kanarya aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın da listesinde bulunan ve Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Höjbjerg için girişimlere başladı.

28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 39 maça çıkarken gol veya asist katkısı sağlayamadı. Bu süreçte 1.486 dakika sahada kaldı.

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