Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Bonservissiz gelecek
Jose Mourinho'nun gelişi sonrası takımın çehresinin değişmesi beklenen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Foot Mercato, Olympiakos'tan ayrılan ve boşta olan Gineli yıldız ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etti. İşte detaylar... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
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AEK, Başakşehir, PAOK, Saint-Etienne ve Lille'in de Mady Camara'yı transfer listesine eklediği ve resmi teklif için Olympiakos'un kapısını çalmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.
Transfermarkt'a göre piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra, önlibero ve 10 numara mevkilerinde de forma giyiyor. Camara, geçen sezon 29 maçta oynarken, 1 gol attı, 1 de asist yaptı.
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