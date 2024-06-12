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Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Bonservissiz gelecek

Jose Mourinho'nun gelişi sonrası takımın çehresinin değişmesi beklenen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Foot Mercato, Olympiakos'tan ayrılan ve boşta olan Gineli yıldız ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etti. İşte detaylar... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Bonservissiz gelecek

Takvim'in haberine göre, orta saha mevkisinde Fred'in yanına bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi komşu Yunanistan'da buldu.

Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Bonservissiz gelecek

Fransız medyasından Foot Mercato'da yer alan habere göre bu isim Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Gineli orta saha Mady Camara.

Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Bonservissiz gelecek

Haberde Jose Mourinho'nun Roma'nın başındayken kiralık olarak takıma gelen Gineli orta sahayı kalıcı olarak transfer etmek istediği de kaydedildi.

Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Bonservissiz gelecek

AEK, Başakşehir, PAOK, Saint-Etienne ve Lille'in de Mady Camara'yı transfer listesine eklediği ve resmi teklif için Olympiakos'un kapısını çalmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Bonservissiz gelecek

Transfermarkt'a göre piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra, önlibero ve 10 numara mevkilerinde de forma giyiyor. Camara, geçen sezon 29 maçta oynarken, 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

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