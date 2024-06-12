Fenerbahçe yönetimi Edin Dzeko ile görüştü! Takımdan ayrılacak mı?

SON KARAR DZEKO'NUN!

Yönetimin son kararı ilk sezonunda Süper Lig ve Konferans Ligi'nde toplam 45 maça çıkan ve 24 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcuya bıraktığı bildirildi.

Her iki olasılıkta ise sarı-lacivertlilerin zarar etmeyeceği ortaya çıktı.