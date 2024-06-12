Fenerbahçe yönetimi Edin Dzeko ile görüştü! Takımdan ayrılacak mı?
Son dakika spor haberi: Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların son durumları hakkında kararlar verilmeye başlandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli yönetim, ayrılacak isimleri netleştirecek. Fenerbahçeli kurmaylar, takımdaki geleceği belirsiz durumda olan isimlerden biri olan Edin Dzeko ile görüşme yaptı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Fenerbahçe'nin burada üç hazırlık maçına çıkacağı, ardından İstanbul'a döndükten sonra da bir hazırlık maçı daha yapacağı öğrenildi.
Önümüzdeki sezonun planlamalarına devam eden sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların durumu merak konusu.
Kanarya'da geleceği belirsiz isimlerden birinin de Edin Dzeko olduğu öğrenildi.
SON KARAR DZEKO'NUN!
Yönetimin son kararı ilk sezonunda Süper Lig ve Konferans Ligi'nde toplam 45 maça çıkan ve 24 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcuya bıraktığı bildirildi.
Her iki olasılıkta ise sarı-lacivertlilerin zarar etmeyeceği ortaya çıktı.
İSTEYEN TAKIMLAR VAR!
İlerlemiş yaşına rağmen hala üst düzey bir performans gösteren Dzeko'yu isteyen takımlar ise çok fazla.
Özellikle Suudi Arabistan'dan teklifler alan yıldız forvet, bunlardan birini kabul ederse sözleşmesi devam ettiği için Fenerbahçe kasasına iyi bir bonservis koyabilecek.
Tecrübeli futbolcu Türkiye'de kalmak istese bile sarı-lacivertli idareciler daha hızlı ve ceza sahası içinde daha aktif olan bir forveti kadrosuna katacak. Böylece daha güçlü bir forvet hattı kurulacak.
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