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Fenerbahçe yönetimi Edin Dzeko ile görüştü! Takımdan ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların son durumları hakkında kararlar verilmeye başlandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli yönetim, ayrılacak isimleri netleştirecek. Fenerbahçeli kurmaylar, takımdaki geleceği belirsiz durumda olan isimlerden biri olan Edin Dzeko ile görüşme yaptı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 15:30
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Fenerbahçe yönetimi Edin Dzeko ile görüştü! Takımdan ayrılacak mı?

Fenerbahçe'de Ali Koç'un tekrar başkan seçilmesinin ardından gözler gidecek-kalacak isimlere çevrildi.

Fenerbahçe yönetimi Edin Dzeko ile görüştü! Takımdan ayrılacak mı?

Yeni sezon hazırlık programını belirleyen teknik direktör Jose Mourinho, planlamalarına son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe yönetimi Edin Dzeko ile görüştü! Takımdan ayrılacak mı?

Sarı-lacivertli futbolcular da ilk olarak 22 Haziran'da sağlık kontrolünden gelecek. Ardından kafile Avusturya'da kampa girecek.

Fenerbahçe yönetimi Edin Dzeko ile görüştü! Takımdan ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin burada üç hazırlık maçına çıkacağı, ardından İstanbul'a döndükten sonra da bir hazırlık maçı daha yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi Edin Dzeko ile görüştü! Takımdan ayrılacak mı?

Önümüzdeki sezonun planlamalarına devam eden sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların durumu merak konusu.

Fenerbahçe yönetimi Edin Dzeko ile görüştü! Takımdan ayrılacak mı?

Kanarya'da geleceği belirsiz isimlerden birinin de Edin Dzeko olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi Edin Dzeko ile görüştü! Takımdan ayrılacak mı?

SON KARAR DZEKO'NUN!
Yönetimin son kararı ilk sezonunda Süper Lig ve Konferans Ligi'nde toplam 45 maça çıkan ve 24 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcuya bıraktığı bildirildi.

Fenerbahçe yönetimi Edin Dzeko ile görüştü! Takımdan ayrılacak mı?

Her iki olasılıkta ise sarı-lacivertlilerin zarar etmeyeceği ortaya çıktı.

Fenerbahçe yönetimi Edin Dzeko ile görüştü! Takımdan ayrılacak mı?

İSTEYEN TAKIMLAR VAR!
İlerlemiş yaşına rağmen hala üst düzey bir performans gösteren Dzeko'yu isteyen takımlar ise çok fazla.

Fenerbahçe yönetimi Edin Dzeko ile görüştü! Takımdan ayrılacak mı?

Özellikle Suudi Arabistan'dan teklifler alan yıldız forvet, bunlardan birini kabul ederse sözleşmesi devam ettiği için Fenerbahçe kasasına iyi bir bonservis koyabilecek.

Fenerbahçe yönetimi Edin Dzeko ile görüştü! Takımdan ayrılacak mı?

Tecrübeli futbolcu Türkiye'de kalmak istese bile sarı-lacivertli idareciler daha hızlı ve ceza sahası içinde daha aktif olan bir forveti kadrosuna katacak. Böylece daha güçlü bir forvet hattı kurulacak.

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