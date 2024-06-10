TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

Fenerbahçe'de bir yandan yeni sezonun transfer çalışmalarını yürütürken bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerin planlamaları yapılıyor.

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki forvete şu ana kadar Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 5 takımın talip olduğu öğrenildi.