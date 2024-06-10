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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Olağan Seçimli Genel Kurul'u geride bırakan ve transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de Umut Nayir ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli forvete 5 talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren sarı-lacivertlilerde Olağan Seçimli Genel Kurul gerçekleştirildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimde kazanan Ali Koç oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

Başkanlık seçimini geride bırakan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

Yaz transfer dönemine damga vurması beklenen sarı-lacivertlilerin takıma kazandıracağı yıldızlar merakla bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

Kanarya'da gelecek yıldızlar kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

Fenerbahçe'de bir yandan yeni sezonun transfer çalışmalarını yürütürken bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerin planlamaları yapılıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

Geçen sezon başında transfer edilen ancak devre arasında Pendikspor'a kiralanan Umut Nayir bu isimlerin başında geliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki forvete şu ana kadar Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 5 takımın talip olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

Fenerbahçe yönetimi, Umut Nayir'le gelen teklifleri görüştükten sonra kesin kararını verecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla gol atamayan milli futbolcu, Pendikspor'da ise 5 kez ağları sarsmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

AYRILIĞI İSTİYOR

Düzenli forma giymek için Pendikspor'a giden Umut Nayir'in tavrında değişiklik yok.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

Tecrübeli futbolcu yedek kalmamak adına Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

Umut Nayir'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...

30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 900 bin Euro.

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