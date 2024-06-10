TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Olağan Seçimli Genel Kurul'u geride bırakan ve transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de Umut Nayir ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli forvete 5 talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Başkanlık seçimini geride bırakan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Yaz transfer dönemine damga vurması beklenen sarı-lacivertlilerin takıma kazandıracağı yıldızlar merakla bekleniyor.
Kanarya'da gelecek yıldızlar kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Fenerbahçe'de bir yandan yeni sezonun transfer çalışmalarını yürütürken bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerin planlamaları yapılıyor.
Geçen sezon başında transfer edilen ancak devre arasında Pendikspor'a kiralanan Umut Nayir bu isimlerin başında geliyor.
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki forvete şu ana kadar Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 5 takımın talip olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimi, Umut Nayir'le gelen teklifleri görüştükten sonra kesin kararını verecek.
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla gol atamayan milli futbolcu, Pendikspor'da ise 5 kez ağları sarsmıştı.
AYRILIĞI İSTİYOR
Düzenli forma giymek için Pendikspor'a giden Umut Nayir'in tavrında değişiklik yok.
Tecrübeli futbolcu yedek kalmamak adına Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor.
Umut Nayir'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 900 bin Euro.
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