Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin geleceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 18:14
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

Süper Lig'de sezonu 99 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan ve şampiyonluk hasretine nokta koyamayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

Kanarya, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'ya emanet etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda yaklaşık 30 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen törenle Portekiz teknik adama 2+1 yıllık imzayı attırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör meselesinin çözülmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, 3-4 yıldız takviyesiyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

Fenerbahçe'de gelecek yıldızlar kadar takımdan ayrılıp ayrılmayacağı isimlerin geleceği de merak ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

Sarı-lacivertlilerde durumu en çok merak edilen isimlerin başındaysa Michy Batshuayi geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

2022/2023 sezonu başında transfer edilen Belçikalı yıldızın sözleşmesi sona erdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Michy Batshuayi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

WOLVERHAMPTON TALİP OLDU

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ile olan kontratı sona eren ve sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü yıldız forvete İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın talip olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

Ada ekibinin kısa süre içerisinde tecrübeli yıldızın menajeri ile bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 mücadele görev alan 30 yaşındaki forvet bu süreçte 24 gol atarken takım arkadışlarına 3 de gol pası verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

8,5 milyon Euro değer biçilen yıldız ismin Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...

Fenerbahçe kariyerinde 75 maça çıkan tecrübeli futbolcu bu süreçte takımına 44 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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