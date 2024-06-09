FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin geleceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda yaklaşık 30 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen törenle Portekiz teknik adama 2+1 yıllık imzayı attırdı.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör meselesinin çözülmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, 3-4 yıldız takviyesiyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de gelecek yıldızlar kadar takımdan ayrılıp ayrılmayacağı isimlerin geleceği de merak ediliyor.
Sarı-lacivertlilerde durumu en çok merak edilen isimlerin başındaysa Michy Batshuayi geliyor.
2022/2023 sezonu başında transfer edilen Belçikalı yıldızın sözleşmesi sona erdi.
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Michy Batshuayi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
WOLVERHAMPTON TALİP OLDU
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ile olan kontratı sona eren ve sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü yıldız forvete İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın talip olduğu öne sürüldü.
Ada ekibinin kısa süre içerisinde tecrübeli yıldızın menajeri ile bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 mücadele görev alan 30 yaşındaki forvet bu süreçte 24 gol atarken takım arkadışlarına 3 de gol pası verdi.
8,5 milyon Euro değer biçilen yıldız ismin Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu.
Fenerbahçe kariyerinde 75 maça çıkan tecrübeli futbolcu bu süreçte takımına 44 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
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