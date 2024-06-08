Jose Mourinho farkı! Şimdiden Fenerbahçe'ye öyle bir yararı oldu ki...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına teknik direktör Jose Mourinho'nun gelmesinin yankıları sürmeye devam ediyor. Son olarak yıldız teknik adamla ilgili ortaya çıkan o gerçek, taraftarları hayrete düşürdü. İşte detaylar...
Fenerbahçe geride kalan sezona her kulvarda iddialı bir şekilde başlamıştı. Fakat sarı-lacivertliler sezonu kupasız bir şekilde bitirdi.
Bu nedenle takımda teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Kartal'ın yerine ise görev alacak isim çok büyük merak konusuydu.
Sarı-lacivertliler flaş bir imzayı gerçekleştirerek ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı.
Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
Portekizli teknik direktör ile ilgili olarak ortaya çıkan o gerçek ise gündeme oturdu.
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atması, sarı-lacivertli kulübe çok olumlu yansıdı... Daha ilk günden itibaren tüm dünyada Fenerbahçe'nin adı duyulurken, birçok yıldız oyuncunun da sarı-lacivertli kulübe olumlu bakmasına neden oldu.
Ayrıca Jose'nin imzası Fenerbahçe'nin hisselerini de uçurdu. Theyscored. com'dan elde edilen verilere göre; Fenerbahçe'nin ortalama hacmi iki haftada tam tamına 8 katına çıktı.
ETKİSİ MUAZZAM
Portekizli teknik adamın isminin geçmeye başladığı 13 Mayıs'tan itibaren, Fenerbahçe'nin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 135 milyon euro yükseldi.
"insideworldfootball. com" bu konuyla ilgili yaptığı haberinde; "Fenerbahçe'nin hisselerindeki arama %800 gibi oranda büyük bir artış gösterdi.
Mourinho'nun önümüzdeki aylardaki kulüpteki performansı ne olursa olsun onun etkisi muazzam olacak" ifadelerini kullandı.