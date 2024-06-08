Jose Mourinho farkı! Şimdiden Fenerbahçe'ye öyle bir yararı oldu ki...

Portekizli teknik direktör ile ilgili olarak ortaya çıkan o gerçek ise gündeme oturdu.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atması, sarı-lacivertli kulübe çok olumlu yansıdı... Daha ilk günden itibaren tüm dünyada Fenerbahçe'nin adı duyulurken, birçok yıldız oyuncunun da sarı-lacivertli kulübe olumlu bakmasına neden oldu.