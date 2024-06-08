Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho farkı! Şimdiden Fenerbahçe'ye öyle bir yararı oldu ki...

Jose Mourinho farkı! Şimdiden Fenerbahçe'ye öyle bir yararı oldu ki...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına teknik direktör Jose Mourinho'nun gelmesinin yankıları sürmeye devam ediyor. Son olarak yıldız teknik adamla ilgili ortaya çıkan o gerçek, taraftarları hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 10:49
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Jose Mourinho farkı! Şimdiden Fenerbahçe'ye öyle bir yararı oldu ki...

Fenerbahçe geride kalan sezona her kulvarda iddialı bir şekilde başlamıştı. Fakat sarı-lacivertliler sezonu kupasız bir şekilde bitirdi.

Jose Mourinho farkı! Şimdiden Fenerbahçe'ye öyle bir yararı oldu ki...

Bu nedenle takımda teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Kartal'ın yerine ise görev alacak isim çok büyük merak konusuydu.

Jose Mourinho farkı! Şimdiden Fenerbahçe'ye öyle bir yararı oldu ki...

Sarı-lacivertliler flaş bir imzayı gerçekleştirerek ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı.

Jose Mourinho farkı! Şimdiden Fenerbahçe'ye öyle bir yararı oldu ki...

Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Jose Mourinho farkı! Şimdiden Fenerbahçe'ye öyle bir yararı oldu ki...

Portekizli teknik direktör ile ilgili olarak ortaya çıkan o gerçek ise gündeme oturdu.

Jose Mourinho farkı! Şimdiden Fenerbahçe'ye öyle bir yararı oldu ki...

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atması, sarı-lacivertli kulübe çok olumlu yansıdı... Daha ilk günden itibaren tüm dünyada Fenerbahçe'nin adı duyulurken, birçok yıldız oyuncunun da sarı-lacivertli kulübe olumlu bakmasına neden oldu.

Jose Mourinho farkı! Şimdiden Fenerbahçe'ye öyle bir yararı oldu ki...

Ayrıca Jose'nin imzası Fenerbahçe'nin hisselerini de uçurdu. Theyscored. com'dan elde edilen verilere göre; Fenerbahçe'nin ortalama hacmi iki haftada tam tamına 8 katına çıktı.

Jose Mourinho farkı! Şimdiden Fenerbahçe'ye öyle bir yararı oldu ki...

ETKİSİ MUAZZAM

Portekizli teknik adamın isminin geçmeye başladığı 13 Mayıs'tan itibaren, Fenerbahçe'nin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 135 milyon euro yükseldi.

Jose Mourinho farkı! Şimdiden Fenerbahçe'ye öyle bir yararı oldu ki...

"insideworldfootball. com" bu konuyla ilgili yaptığı haberinde; "Fenerbahçe'nin hisselerindeki arama %800 gibi oranda büyük bir artış gösterdi.

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