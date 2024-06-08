Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı canlı skor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Final serisi 2. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler, serinin ilk maçını 85-74 kazanarak avantajı elde etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final serisinin ikinci karşılaşmasını Emin Moğulkoç, Altuğ Köselerli, Semih Vural hakem üçlüsü yönetiyor.
Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI SKOR
Anadolu Efes 16-31 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek sonucu) Anadolu Efes 38-53 Fenerbahçe Beko (İlk yarı sonucu)
Anadolu Efes 16-31 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 38-53 Fenerbahçe Beko (İlk yarı sonucu)
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS HABER'den canlı yayınlanıyor.