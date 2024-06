Rüyalar gerçek olacak

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, dünkü basın toplantısında taraftarların yıllardır hasretini çektiği başarıları yaşatacağını söyledi:

"Ben bugüne kadar hep I am Jose Mourinho diyordum. (Ben Jose Mourinho) Bugünden itibaren 'Ben Fenerbahçe teknik direktörüyüm' diyeceğim. Bana sunulan proje çok önemliydi. İki günde her şey üst düzey... Tesislere gittim, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, sorumlulukların bilincindeyim. Gelecek haftalar kolay olmayacak çünkü oyuncular EURO2024'te olacak. İki hafta sonra çalışmalara başlamamız lazım. Takımın içinde bulunduğu organizasyon çok önemliydi. Fenerbahçe taraftarları için her şeyimi vereceğim. Dediğim gibi Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için imza attım. İsmail Kartal'a başarılar dilerim, bıraktığı takım için teşekkür ediyorum. Yeni sezon 22-23 Haziran gibi başlayacağız. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. Ali Koç ve Branco, takımı iyileştirmek istediklerini söylediler.

Fenerbahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok iyi bir takım kuracağız. Sıfır söz veriyorum, kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara karşı empati sözü verebilirim. Bu forma artık derimin bir parçası. Kulüpte herkesin bu düşüncede olmasını isterim.

Söz vermem ama ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak."

HEDEF DEVLER LİGİ

Jose, "Avrupa'da 6 final oynadım, 5'ini kazandım ama adım adım gitmeliyiz. Elemeler kolay olmayacak. Avrupa Ligi'ne katılmak başarı anlamında daha hayalci durabiliyor ama ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi" dedi.

ARDA'YA HAYIR DEMEYİZ

Jose, Arda Güler sorusuna; "Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın! Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını %75'ini Real Madrid ödeyecekse, 'Hayır' diyemeyiz" yanıtını verdi.

HOCANIN İSTEDİKLERİ ALINACAK

Sportif direktör Mario Branco, "Jose Mourinho'nun istediği transfer profillerini biliyoruz. Pazarda hocamızın istediği oyunculara uygun isimlerin kimler olduğunu biliyoruz. Seçim döneminden geçiyoruz. Zorlu bir yaz olacak. Şampiyonlar Ligi büyük bir hedef. Jose Mourinho'nun istediği şekilde markete giriş yapabileceğimizi düşünüyorum. Jose'yle Aziz Yıldırım değil, ilk konuşan kişi benim. Ondan sonra olanlar beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren kısım hocamıza sunduğumuz proje" dedi.

MOU'NUN DERDİ PARA DEĞİL

Başkan Ali Koç, Jose Mourinho'nun parayı değil, projeyi seçtiğini söyledi ve ekledi: "Senedir yalanla mücadele ediyorum. Sayın Mourinho, Türkiye'ye para için gelseydi Suudi Arabistan'da olurdu, Türkiye'de başka kulüpte olurdu, diğer seçim adayımızda olurdu. Bizim ona sunduğumuz proje neticesinde teklifimizi kabul etti. Biz, şampiyonluğa oynarken ona teklif yapmadık. Teklifimizi beklediler. Ligimiz biter bitmez de kendileriyle temasa geçtik. Daha uygun şartlarda akıl birlikteliği yaptık."

LUKAKU VE DYBALA'YI BEN İSTEMEDİM

Mourinho: "Takımdan ayrılacak oyunculara saygılı olmalısınız, durumlarını basından öğrenmemeliler. Transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz. Ayrılanları da öyle. Buranın kültürü biraz farklı ama bu tarz işler gizli olmalı. Ben Roma'dan kimseyi istemedim. Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'yı da istemiyorum.''

YILDIRIM SEÇİLİRSE ONUNLA DA ÇALIŞIRIM

Jose Mourinho, başkan adayı Aziz Yıldırım'la görüştüğünü doğruladı ve konuyla ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe'ye imza atmak için Aziz Yıldırım'dan onay almadım! Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, başkan değişse de ben Fenerbahçe için çalışırım. Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum. Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem."

HAYATIMDA BÖYLE BİR TOPLANTI GÖRMEDİM

Portekizli teknik adam, antrenörlük kariyerinde bir ilki Türkiye'de yaşadığını söyledi ve "20 yıllık kariyerimde yaptığım en uzun basın toplantısı oldu" dedi. Jose yabancı kuralıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Kulüpler bu nedenle bir teknik direktöre para ödüyorlar, bu tip sorunları çözsünler diye!"