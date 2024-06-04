Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'te dikiş tutmadı! Jose Mourinho'nun gözdesi geliyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'te dikiş tutmadı! Jose Mourinho'nun gözdesi geliyor

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer harekatı için vites yükseltti. Ocak ayında Rade Krunic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, istenen katkıyı alamadı. Yönetim, Krunic'in yerine Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisini kadroya dahil etmeyi planlıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'te dikiş tutmadı! Jose Mourinho'nun gözdesi geliyor

Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak için düğmeye basan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'te dikiş tutmadı! Jose Mourinho'nun gözdesi geliyor

Orta sahaya tartışılmayacak bir takviye yapacak Kanarya, rotasını İngiltere'ye çevirmiş durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'te dikiş tutmadı! Jose Mourinho'nun gözdesi geliyor

HEDEFTEKİ İSİM HÖJBJERG

Takvim'in haberine göre Rade Krunic ile gelecek sezon devam etmeyeceği konuşulan Kanarya'nın, yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun Tottenham'dan öğrencisi Pierre-Emile Höjbjerg'e kancayı taktığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'te dikiş tutmadı! Jose Mourinho'nun gözdesi geliyor

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco'nun 28 yaşındaki Danimarkalı yıldızla görüşüp, anlaştığı gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'te dikiş tutmadı! Jose Mourinho'nun gözdesi geliyor

Kanarya, Tottenham Kulübü ile de futbolcu için çok yakın bir zamanda masaya oturmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'te dikiş tutmadı! Jose Mourinho'nun gözdesi geliyor

59 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Tottenham'da 39 maça çıkan futbolcu, kariyerinde 440 maçta 29 gol, 30 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'te dikiş tutmadı! Jose Mourinho'nun gözdesi geliyor

18 milyon Euro bedeli ve 1 yıl da kontratı olan oyuncu Southampton, Bayern Münih, Schalke ve Augsburg'da da top koşturmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'te dikiş tutmadı! Jose Mourinho'nun gözdesi geliyor

Danimarkalı futbolcu, Jose Mourinho'nun Tottenham'daki gözde isimlerinden biriydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'te dikiş tutmadı! Jose Mourinho'nun gözdesi geliyor

Portekizli çalıştırıcı, Höjbjerg'e 2020-2021 sezonunda toplam 46 maçta şans verdi. Yıldız isim bu süre zarfında 3699 dakika sahada kaldı.

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