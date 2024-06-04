FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'te dikiş tutmadı! Jose Mourinho'nun gözdesi geliyor
Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer harekatı için vites yükseltti. Ocak ayında Rade Krunic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, istenen katkıyı alamadı. Yönetim, Krunic'in yerine Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisini kadroya dahil etmeyi planlıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco'nun 28 yaşındaki Danimarkalı yıldızla görüşüp, anlaştığı gelen haberler arasında.
Kanarya, Tottenham Kulübü ile de futbolcu için çok yakın bir zamanda masaya oturmaya hazırlanıyor.
59 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon Tottenham'da 39 maça çıkan futbolcu, kariyerinde 440 maçta 29 gol, 30 asist üretti.
18 milyon Euro bedeli ve 1 yıl da kontratı olan oyuncu Southampton, Bayern Münih, Schalke ve Augsburg'da da top koşturmuştu.
Danimarkalı futbolcu, Jose Mourinho'nun Tottenham'daki gözde isimlerinden biriydi.
Portekizli çalıştırıcı, Höjbjerg'e 2020-2021 sezonunda toplam 46 maçta şans verdi. Yıldız isim bu süre zarfında 3699 dakika sahada kaldı.
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