Fenerbahçe'den Jose Mourinho sonrası ilk bomba transfer!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'nun getirilmesi büyük yankı uyandırırken Kanarya çok konuşulacak bir imzayı daha gerçekleştirmek istiyor. İşte sarı-lacivertlilerin gündemindeki dünya yıldızı...
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RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR
Jose imzası sonrasında ise gözler transfere çevrildi. Portekizli teknik direktörün listesinin ilk sırasında ise eski öğrencisi Belçikalı yıldız Romelu Lukaku var...
Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren 31 yaşındaki oyuncu, Serie A'nın bitmesinin ardından Chelsea'ye geri döndü. Fenerbahçe de İngiliz ekibiyle ilk teması kurdu.
Hedef; 31 yaşındaki süper stara Avrupa Şampiyonası öncesinde imzayı attırmak. Resmi girişimler bu hafta başlıyor.
İTALYADAN'DA TALİPLERİ VAR
SKY Sports, Romelu Lukaku'yu Fenerbahçe'nin dışında İtalyan ekibi Napoli'nin de istediğini iddia etti.
Haberde; "Chelsea, Lukaku'yu kadroda düşünmüyor ve 35 milyon euroya satmaya karar verdi.
Oyuncuyu Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya'dan da isteyen kulüpler var. Olası bir Osimhen takası gerçekleşebilir" ifadeleri kullanıldı.
BABASI GENÇLERBİRLİĞİ'NDE OYNADI
BelçikaIı yıldızın babası Roger Lukaku da futbolcuydu ve ülkemizde Gençlerbirliği'nde ter akıttı.
1996-1997 yıllar arasında kırmızı- siyahlı formayla 33 maça çıkan ve 4 gol kaydeden baba Lukaku da gğlu gibi santrfordu.
KARDEŞİ JORDAN ADANASPOR'DA
Romelu Lukaku'nun kendisinden iki yaş küçük olan kardeşi Jordan Lukaku, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giyiyor.
Abisinin aksine Jordan, sol bekte forma giyiyor. Orta sahanın solunda ve sol kanatta da oynayabilen Lukaku'nun 2025'e kadar Toros Kaplanları'yla sözleşmesi var.
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