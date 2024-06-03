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Fenerbahçe'den Jose Mourinho sonrası ilk bomba transfer!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'nun getirilmesi büyük yankı uyandırırken Kanarya çok konuşulacak bir imzayı daha gerçekleştirmek istiyor. İşte sarı-lacivertlilerin gündemindeki dünya yıldızı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'den Jose Mourinho sonrası ilk bomba transfer!

Koltuğu Jose'ye emanet eden Fenerbahçe'nin yeni golcüsü de Romelu Lukaku olacak. Hedef; 31 yaşındaki oyuncuya Avrupa Şampiyonası öncesinde imza attırmak.

Fenerbahçe'den Jose Mourinho sonrası ilk bomba transfer!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a kaptırılan şampiyonluğun ardından 10 gün öce Faruk Ilgaz Tesisleri'nde üyelere, "Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" diyerek seslenmiş ve tarihin en pahalı kadrosunu kuracağını ima etmişti.

Fenerbahçe'den Jose Mourinho sonrası ilk bomba transfer!

Başkan Koç, bu bağlamda ilk olarak teknik direktör İsmail Kartal'la yolları ayırdı ve koltuğu dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'ya emanet etti.

Fenerbahçe'den Jose Mourinho sonrası ilk bomba transfer!

RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR

Jose imzası sonrasında ise gözler transfere çevrildi. Portekizli teknik direktörün listesinin ilk sırasında ise eski öğrencisi Belçikalı yıldız Romelu Lukaku var...

Fenerbahçe'den Jose Mourinho sonrası ilk bomba transfer!

Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren 31 yaşındaki oyuncu, Serie A'nın bitmesinin ardından Chelsea'ye geri döndü. Fenerbahçe de İngiliz ekibiyle ilk teması kurdu.

Fenerbahçe'den Jose Mourinho sonrası ilk bomba transfer!

Hedef; 31 yaşındaki süper stara Avrupa Şampiyonası öncesinde imzayı attırmak. Resmi girişimler bu hafta başlıyor.

Fenerbahçe'den Jose Mourinho sonrası ilk bomba transfer!

İTALYADAN'DA TALİPLERİ VAR

SKY Sports, Romelu Lukaku'yu Fenerbahçe'nin dışında İtalyan ekibi Napoli'nin de istediğini iddia etti.

Fenerbahçe'den Jose Mourinho sonrası ilk bomba transfer!

Haberde; "Chelsea, Lukaku'yu kadroda düşünmüyor ve 35 milyon euroya satmaya karar verdi.

Fenerbahçe'den Jose Mourinho sonrası ilk bomba transfer!

Oyuncuyu Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya'dan da isteyen kulüpler var. Olası bir Osimhen takası gerçekleşebilir" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den Jose Mourinho sonrası ilk bomba transfer!

BABASI GENÇLERBİRLİĞİ'NDE OYNADI

BelçikaIı yıldızın babası Roger Lukaku da futbolcuydu ve ülkemizde Gençlerbirliği'nde ter akıttı.

Fenerbahçe'den Jose Mourinho sonrası ilk bomba transfer!

1996-1997 yıllar arasında kırmızı- siyahlı formayla 33 maça çıkan ve 4 gol kaydeden baba Lukaku da gğlu gibi santrfordu.

Fenerbahçe'den Jose Mourinho sonrası ilk bomba transfer!

KARDEŞİ JORDAN ADANASPOR'DA

Romelu Lukaku'nun kendisinden iki yaş küçük olan kardeşi Jordan Lukaku, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giyiyor.

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