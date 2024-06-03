Fenerbahçe'den Jose Mourinho sonrası ilk bomba transfer!

Koltuğu Jose'ye emanet eden Fenerbahçe'nin yeni golcüsü de Romelu Lukaku olacak. Hedef; 31 yaşındaki oyuncuya Avrupa Şampiyonası öncesinde imza attırmak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a kaptırılan şampiyonluğun ardından 10 gün öce Faruk Ilgaz Tesisleri'nde üyelere, "Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" diyerek seslenmiş ve tarihin en pahalı kadrosunu kuracağını ima etmişti.