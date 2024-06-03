Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! Mourinho'nun ücretinin yarısını ödeyecek mi?

Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! Mourinho'nun ücretinin yarısını ödeyecek mi?

Fenerbahçe'de başkan adayı olan Aziz Yıldırım, genel kurulda başkan seçilmese de Mourinho'nun ücretinin yarısını ödeyeceği yönündeki sözleriyle ilgili soruya yanıt verdi Yıldırım, yaptığı teklif hakkında bir ayrıntıya dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 20:45
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Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! Mourinho'nun ücretinin yarısını ödeyecek mi?

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün 9 Haziran'daki seçimli genel kurulu öncesi gündeme dair açıklamalar yaptı. Bir YouTube kanalına konuşan Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile yaptığı transfer görüşmesinin detaylarını anlattı.

Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! Mourinho'nun ücretinin yarısını ödeyecek mi?

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe Yönetimi'ne yaptığı "Mourinho'yu getirirseniz ücretinin yarısını ben ödeyeceğim" teklifine de açıklık getiren Aziz Yıldırım, teklifinin kendi ekibinden Mourinho operasyonunu yürüten arkadaşlarının da görüşmede yer alması halinde geçerli olduğunu vurgulayarak "Onlar kendileri gitti anlaştılar. Neye anlaştıklarını da bilmiyorum. O kendi konuları" diye konuştu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! Mourinho'nun ücretinin yarısını ödeyecek mi?

"MOURINHO'YU 2003'TE GETİRMEK İSTEDİM"

"Mourinho'yu ben aslında 2003-2004 sezonunda getirmek istedim. O zaman Bayram Tutumlu geldi, 'İsterseni Mourinho'yu alabiliriz' dedi, 'Olur' dedik. Fakat kendisi Porto'nun başında olduğu için gelemedi, orada devam etti ve başarıdan başarıya koştu."

Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! Mourinho'nun ücretinin yarısını ödeyecek mi?

"MOURINHO'YA 'BENİM AMACIM SENİN FENERBAHÇE'YE GELMEN' DEDİM"

"Mourinho ile Mayıs'ta buluştuk, 2 saat sohbet ettik. Kendisi bana 'Seçime gidiyorsunuz, bunun için ne düşünüyorsunuz? Beni bir aday aradı, telefonda konuştuk.' dedi. Çekilen aday... Branco'nun Mendes'ten randevu aldığını ve görüşeceğini söyledi. 'Gayet doğal, problem yok. Benim amacım senin Fenerbahçe'ye gelmen' dedim."

Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! Mourinho'nun ücretinin yarısını ödeyecek mi?

"MOURINHO VE EKİBİYLE TOPLAM 15 MİLYON EURO'YA ANLAŞTIK"

"Mourinho, menajeriyle bizim arkadaşların görüşmesini istedi, biz de 'Olur' dedik. Öbür hafta gittiler, menajeriyle oturdular, konuştular ve her şartta anlaştık. Ben 2+1 yıl teklif ettim, 2 senede şampiyon olursa 3. sene de otomatik olarak uzayacak diye. Getireceği 3-4 tane yardımcı vardı, bir de Türk yardımcı istiyordu. Bunların ve kendisinin ücretinin toplamı için biz '14.5' dedik, onlar '15.5' dedi ve 15'te buluştuk. Biz 15.5 milyon Euro vermeyi kendisinin menajerine deklare ettik. Diğer masrafları, menajerlik ücretlerini de bilahare konuşacaktık. Avukatı sözleşme hazırlayacaktı, bizimkiler beklemeden geldiler. Tazminat koymak istediler; 'Seçilirsek almayız' diye. 'Hayır' dedik, seçim malzemesi olarak kullanmayacağız. 'Biz seni Fenerbahçe'nin başında görmek istiyoruz' dedik."

Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! Mourinho'nun ücretinin yarısını ödeyecek mi?

"MOURINHO'YU GETİRDİKLERİ İÇİN TEBRİK EDERİM"

"Bu şekilde süreç yürürken Ali Beyler devreye girdiler. Ben nasıl anlaştıklarını bilemem. Önemli olan gelmesiydi. Onları da tebrik ediyorum getirdikleri için. İnşallah seçiliriz. Seçilince istediğimiz bir teknik direktörle biz yola devam ederiz."

Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! Mourinho'nun ücretinin yarısını ödeyecek mi?

"BERABER GİDİP ANLAŞIRSAK MOURINHO'NUN PARASININ YARISINI ÖDERİM DEDİM"

Aziz Yıldırım "Seçilmesem de yarısını ödemeyi taahhüt ederim demeniz de Mourinho'nun getirilmesinde belirleyici olmuş olabilir mi?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! Mourinho'nun ücretinin yarısını ödeyecek mi?

"Oradaki ifademi okuyayım ben size; 'Yönetime teklifim. 9 Haziran'dan seçim olacak. Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa bizden konuyu yürütecek arkadaşlarla beraber gidip beraber imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benimle devam eder, o seçilirse onunla devam eder. Ben seçimi kaybedersem Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum.' Nasıl? Beraber gidip anlaşırsak. Onlar kendileri gitti anlaştılar. Neye anlaştıklarını da bilmiyorum. O kendi konuları"

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