Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! Mourinho'nun ücretinin yarısını ödeyecek mi?

"MOURINHO'YA 'BENİM AMACIM SENİN FENERBAHÇE'YE GELMEN' DEDİM" "Mourinho ile Mayıs'ta buluştuk, 2 saat sohbet ettik. Kendisi bana 'Seçime gidiyorsunuz, bunun için ne düşünüyorsunuz? Beni bir aday aradı, telefonda konuştuk.' dedi. Çekilen aday... Branco'nun Mendes'ten randevu aldığını ve görüşeceğini söyledi. 'Gayet doğal, problem yok. Benim amacım senin Fenerbahçe'ye gelmen' dedim."

"MOURINHO VE EKİBİYLE TOPLAM 15 MİLYON EURO'YA ANLAŞTIK" "Mourinho, menajeriyle bizim arkadaşların görüşmesini istedi, biz de 'Olur' dedik. Öbür hafta gittiler, menajeriyle oturdular, konuştular ve her şartta anlaştık. Ben 2+1 yıl teklif ettim, 2 senede şampiyon olursa 3. sene de otomatik olarak uzayacak diye. Getireceği 3-4 tane yardımcı vardı, bir de Türk yardımcı istiyordu. Bunların ve kendisinin ücretinin toplamı için biz '14.5' dedik, onlar '15.5' dedi ve 15'te buluştuk. Biz 15.5 milyon Euro vermeyi kendisinin menajerine deklare ettik. Diğer masrafları, menajerlik ücretlerini de bilahare konuşacaktık. Avukatı sözleşme hazırlayacaktı, bizimkiler beklemeden geldiler. Tazminat koymak istediler; 'Seçilirsek almayız' diye. 'Hayır' dedik, seçim malzemesi olarak kullanmayacağız. 'Biz seni Fenerbahçe'nin başında görmek istiyoruz' dedik."