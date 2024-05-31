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Fenerbahçe'den transfer şov! İşte Mourinho'nun istediği dünya yıldızları

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de mevcut yönetim, dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Teknik direktörünü bulan Kanarya'da transfer operasyonu için de düğmeye basıldı. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Portekizli çalıştırıcının kadrosunda görmek istediği dünyaca ünlü yıldızlar ortaya çıktı. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Mourinho'nun listesindeki isimleri açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 18:49
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Fenerbahçe'den transfer şov! İşte Mourinho'nun istediği dünya yıldızları

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, genel kurul üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım toplantıda Jose Mourinho'nun kadroda görmek istediği isimleri açıkladı.

Fenerbahçe'den transfer şov! İşte Mourinho'nun istediği dünya yıldızları

Mourinho ile görüşmeleri hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Mahmut Bey ile Önder Bey, Mourinho ile anlaştı. Parasal anlamda da anlaştı. Avukatları sözleşme de hazırladı.

Fenerbahçe'den transfer şov! İşte Mourinho'nun istediği dünya yıldızları

Biz orada bekledik. Çünkü, o an imzanın hiçbir geçerliliği yok, yönetimde değiliz.

Fenerbahçe'den transfer şov! İşte Mourinho'nun istediği dünya yıldızları

Onun üzerine bize dediler ki, o görüşmeyi yaparken Mario Branco'nun kendisine Mendes'e geleceğini söyledi.

Fenerbahçe'den transfer şov! İşte Mourinho'nun istediği dünya yıldızları

Anlaşabiliyorlarsa anlaşsınlar dedim. Çünkü, seçim var. Biz de istiyoruz gelmeni, fark eden bir şey yok, onun üzerine tamam dedim." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'den transfer şov! İşte Mourinho'nun istediği dünya yıldızları

Aziz Yıldırım, "Birkaç gün geçti, onlar gitmişler gelmişler anlaşmışlar. Ama iyi oldu. Ben seçileceğim, benim dediğim adam yine teknik direktör oldu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den transfer şov! İşte Mourinho'nun istediği dünya yıldızları

"MOURINHO, LUKAKU'YU İSTİYOR"

Yapılması planlanan transferler hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Şimdi buradan oyuncu ismi de vereyim, onları da alsınlar.

Fenerbahçe'den transfer şov! İşte Mourinho'nun istediği dünya yıldızları

Şimdi oyuncu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku'yu Mourinho istiyor.

Fenerbahçe'den transfer şov! İşte Mourinho'nun istediği dünya yıldızları

Paulo Dybala ve Talisca da var, ayrıca Sörloth.. Bunlardan iki tanesini halletsinler. Diğerlerine biz gelince bakarız." dedi.

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