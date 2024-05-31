Fenerbahçe'den transfer şov! İşte Mourinho'nun istediği dünya yıldızları

Onun üzerine bize dediler ki, o görüşmeyi yaparken Mario Branco'nun kendisine Mendes'e geleceğini söyledi.

Anlaşabiliyorlarsa anlaşsınlar dedim. Çünkü, seçim var. Biz de istiyoruz gelmeni, fark eden bir şey yok, onun üzerine tamam dedim." açıklamasını yaptı.