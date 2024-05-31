Fenerbahçe'den transfer şov! İşte Mourinho'nun istediği dünya yıldızları
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de mevcut yönetim, dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Teknik direktörünü bulan Kanarya'da transfer operasyonu için de düğmeye basıldı. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Portekizli çalıştırıcının kadrosunda görmek istediği dünyaca ünlü yıldızlar ortaya çıktı. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Mourinho'nun listesindeki isimleri açıkladı. İşte detaylar...
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Onun üzerine bize dediler ki, o görüşmeyi yaparken Mario Branco'nun kendisine Mendes'e geleceğini söyledi.
Anlaşabiliyorlarsa anlaşsınlar dedim. Çünkü, seçim var. Biz de istiyoruz gelmeni, fark eden bir şey yok, onun üzerine tamam dedim." açıklamasını yaptı.
Aziz Yıldırım, "Birkaç gün geçti, onlar gitmişler gelmişler anlaşmışlar. Ama iyi oldu. Ben seçileceğim, benim dediğim adam yine teknik direktör oldu." ifadelerini kullandı.
"MOURINHO, LUKAKU'YU İSTİYOR"
Yapılması planlanan transferler hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Şimdi buradan oyuncu ismi de vereyim, onları da alsınlar.
Şimdi oyuncu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku'yu Mourinho istiyor.
Paulo Dybala ve Talisca da var, ayrıca Sörloth.. Bunlardan iki tanesini halletsinler. Diğerlerine biz gelince bakarız." dedi.
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı ile anlaşma sağladı. Mourinho, sarı-lacivertliler ile 2+1 yıllık anlaşma yapacak.
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