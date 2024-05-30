FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! Dzeko ve Fred ile görüştü

"MOURINHO HAFTAYA GELECEK"

Portekizli teknik adam için konuşan Aziz Yıldırım, "Mourinho'yla ben ve Önder Bey 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık gelmesi yönünde. Sonra arkadaşlarımız menajeriyle görüştü. Bir sistemde anlaştık."