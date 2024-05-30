FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! Dzeko ve Fred ile görüştü
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın seçim vaatlerinden olan Jose Mourinho konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldırım'ın başkan olması halinde takımın başına getireceğini açıkladığı dünyaca ünlü hoca, takımın yıldız oyuncuları Edin Dzeko ve Fred ile görüştü. İki futbolcudan kulüple ilgili bilgi alan Mourinho, olumlu geri dönüşler aldı. İşte detaylar...
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"MOURINHO HAFTAYA GELECEK"
"Mourinho'yla cumartesi İngiltere'de konuşacağız. Anlaşma tam biterse problem yok. Tam biterse, önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim."
"Transferi Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim." ifadelerini kullandı.
Ali Koç ile yarışacak Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde Jose Mourinho, takımın başına geçecek.
DZEKO VE FRED İLE GÖRÜŞTÜ!
Son dönemde Fenerbahçe'nin tüm maçlarını izleyen Jose Mourinho ise takım hakkında bilgi toplamaya başladı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Portekizli teknik adam, eski öğrencileri Fred ve Dzeko ile temasa geçti.
MOU'YA OLUMLU GERİ DÖNÜŞ
Fenerbahçe hakkında bilgi alan Mourinho, iki yıldız isimden de olumlu dönüşler aldı.
Fred ve Dzeko, deneyimli teknik adama Fenerbahçe'den ve takımın kalitesinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
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