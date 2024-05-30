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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! Dzeko ve Fred ile görüştü

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın seçim vaatlerinden olan Jose Mourinho konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldırım'ın başkan olması halinde takımın başına getireceğini açıkladığı dünyaca ünlü hoca, takımın yıldız oyuncuları Edin Dzeko ve Fred ile görüştü. İki futbolcudan kulüple ilgili bilgi alan Mourinho, olumlu geri dönüşler aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 17:58
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! Dzeko ve Fred ile görüştü

Yeni sezondaki teknik direktörü merak edilen Fenerbahçe'de Jose Mourinho heyecanı yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! Dzeko ve Fred ile görüştü

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yapılacak seçimde başkanlığı kazanması halinde takımın başına Mourinho'yu getireceğini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! Dzeko ve Fred ile görüştü

"MOURINHO HAFTAYA GELECEK"
Portekizli teknik adam için konuşan Aziz Yıldırım, "Mourinho'yla ben ve Önder Bey 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık gelmesi yönünde. Sonra arkadaşlarımız menajeriyle görüştü. Bir sistemde anlaştık."

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! Dzeko ve Fred ile görüştü

"Mourinho'yla cumartesi İngiltere'de konuşacağız. Anlaşma tam biterse problem yok. Tam biterse, önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim."

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! Dzeko ve Fred ile görüştü

"Transferi Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! Dzeko ve Fred ile görüştü

Ali Koç ile yarışacak Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde Jose Mourinho, takımın başına geçecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! Dzeko ve Fred ile görüştü

DZEKO VE FRED İLE GÖRÜŞTÜ!
Son dönemde Fenerbahçe'nin tüm maçlarını izleyen Jose Mourinho ise takım hakkında bilgi toplamaya başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! Dzeko ve Fred ile görüştü

TRT Spor'da yer alan habere göre; Portekizli teknik adam, eski öğrencileri Fred ve Dzeko ile temasa geçti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'dan flaş hamle! Dzeko ve Fred ile görüştü

MOU'YA OLUMLU GERİ DÖNÜŞ
Fenerbahçe hakkında bilgi alan Mourinho, iki yıldız isimden de olumlu dönüşler aldı.

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