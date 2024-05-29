Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho açıklaması! "Önümüzdeki hafta..."

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör adayı Jose Mourinho'yla 1 Haziran Cumartesi günü bir araya geleceğini belirterek, "Tam biterse, önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim." dedi.

Kongre çalışmaları kapsamında Ankara'daki JW Marriott Hotel'de genel kurul üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu, anlaşmaları durumunda haftaya İstanbul'a getireceğini belirterek, "Şampiyon yapmak için geliyorum. Yoksa 'Ben şampiyon yapmayacağım etmeyeceğim' sözüm yok. Mourinho'yla ben ve Önder Bey 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık gelmesi yönünde. Sonra arkadaşlarımız menajeriyle görüştü. Bir sistemde anlaştık. Mourinho'yla cumartesi İngiltere'de konuşacağız. Anlaşma tam biterse problem yok. Tam biterse, önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim. Transferi Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim." diye konuştu.

Bir üyenin "Aykut Kocaman'ı tekrar getirecek misiniz?" sorusuna Aziz Yıldırım, "Mourinho 2 sene için geliyor. Şampiyon olursak 2 sene sonra uzatırız. Bizden sonra gelenlere sorarsınız. Öyle bir fikrimiz yok. Mourinho gelecek. 3 yıllık antrenörüm Mourinho'dur." cevabını verdi.

NEDEN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI

Başkan adaylığıyla ilgili sürecini açıklayan Aziz Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ocak ayında yine Fenerbahçe'de çalkantılı günlerdeydi. 'Fenerbahçe'nin başkanlığa değil sükunete ihtiyacı var' dedim. İlerleyen günlerde 500 imza toplayan başkan adayı olabiliyordu. Gelip bu imzayı toplayan kurumsal yapıyı inceleyemez. Demokrasi diye bunu yaptılar, yanlış yaptılar. Fenerbahçe Kulübünün başkanının, yöneticilerinin yayınlamış olduğu faaliyet raporundaki bütün bilgiler doğru kabul edilir. Biz de bunun üzerine tartışırız. Sonra olaylar gelişmeye başladı. Sayın Başkan 'Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' dedi. Artık Fenerbahçe'yi ne kadar severseniz sevin ayrılmanız lazım. Çünkü Fenerbahçe'ye zarar vereceksiniz. Fenerbahçe siyaset üstüdür. Sadece Kadıköy'ün değil dünyanın takımıdır. Fenerbahçe üst kimliktir. Hepimiz bu çatı altında kardeşçe, barışık olarak, ayrışma yapmadan yaşarız. Hepimiz Fenerbahçe başarısı için mücadele ederiz. Fenerbahçe üst kimliktir. Bu çatının altındayız. Bundan sonra da böyle olacak. Biz Fenerbahçeliler kimsenin adamı değiliz. Biz Fenerbahçe'nin adamıyız. Fenerbahçe'nin bir doğrusu vardır, o da vatan sevgisidir. Bu vatana kimler hizmet ediyorsa saygı gösteririz. Onlar da bize gösterir. Bu vatanı oluşturanlardan biri de Fenerbahçe. 3 Temmuz'da Kuvayi Milliye ruhuyla mücadele eden Fenerbahçe, bu vatanın mihenk taşıdır. Fenerbahçe ve diğer bazı spor kulüpleri olmazsa bu ülkede barış olmaz. Barış içinde olmak için buna saygı göstereceğiz."

"Şampiyonluk hedef olmalıdır" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız, gençlerimiz ağlıyor. Bizler üzülüp ağlıyoruz. Bundan dolayı arkadaşlarımla aday olduk. Bu Fenerbahçe raydan çıktı, köprüden önce son çıkış. Siyaset üstü, siyasete bulaşmayan her zaman güçlü olan sivil toplum örgütü olarak bu ülkeye fayda verip hizmet edelim. Devleti ve hükümetimizi ayırmamız lazım. Mücadele edeceksek devletle değil hükümetle yapmalıyız. Onlar gelip geçicidir. Devlet 3 Temmuz'da bizle helalleşerek manevi kayıpları veremez ama devlet maddi kayıplarımızı bize vermeye mecburdur. Biz devletle konuşacağız, ne kaybetmişsek geri alacağız. Bunu böyle bilin. Geldiğimizde bunu başlatacağız."

"STAT 60 BİN KİŞİLİK"

Aziz Yıldırım, yeni stat projesinden bahsederek, "Gelir gelmez yapacağımız ilk iş stat projesidir. 60 bin kişi kapasite olacak, kale arkaları 5'er biner artacak. Çatı 3 metre yukarı kalkacak. Maraton ve Fenerium'da tam sahanın görülememesi ortadan kalkacak. Haftaya daha detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz. Stadı yaparken maçlar oynanacak. Dışarıdan kazık sistemiyle kale arkası çözülmüş olacak. İki tribün ve kale arkalarının koltuklarını söküp ayakta seyirci alalım, 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganını yeniden yaratalım." değerlendirmesinde bulundu.

"BANKALAR BİRLİĞİNE OLAN BORCU KAPATACAĞIZ"

Aziz Yıldırım, Bankalar Birliğine olan borcun önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yapacağımız işlerden biri de Bankalar Birliğine olan borcu kapatacağız. 3-4 yıl önce dolardan ve avrodan TL'ye dönüş yapıldı. Faizler en az yüzde 50. Eğer 4 milyar borcu kapatamazsak bu her sene yüzde 50 ilaveyle 5 sene sonra 10 milyara gelir, altından kalkamayız. Ülker arazisinin yanından devletle anlaşarak yapacağımız inşaatlarla 70 milyon avro Fenerbahçe'ye kalacak. Bu projeyi hayata geçireceğiz. 2 yıl içerisinde de oradan gelen parayı Bankalar Birliğini kapatacağız. Kolej ve 50 yataklı otel projesi vardı. Onlar da Fenerbahçe'ye kalacak. Kolejin olduğu araziyi değerlendireceğiz Oraya 2 milyardan fazla ekim ayında fiyat biçmişlerdi. 70 milyon dolar da oradan gelir olur. Bu iki gelirle banka borçlarını kapatacağız. Bankalara borçsuz kalacağız."

"ALİ KOÇ HİBE ETSİN"

Aziz Yıldırım, kulübün 29 Şubat itibarıyla borcunun 12 milyar lira olduğunu vurgulayarak, "Ama mart, nisan, mayıs aylarında ne kadar borç olduğunu kimse bilmeycek. 1 yıl sonra mali kongrede bunu öğreneceğiz Şu anda Sayın Ali Koç 'Benim Fenerbahçe'den alacağım yok.' dedi. Halbuki bu kitapçık öyle söylemiyor. O alacağını hibe edip gelsin kongreye. 'Alacağım yok' diyor ama kitapta alacak olması yanlıştır. 'Borcu 317 milyon avroya düşürdük' diyor. Halbuki verdiği kitapta 12 milyar gözüküyor. 350 milyon avro borç gözüküyor. Söyledikleriyle dağıttıkları kitapçık aynı değil. 27-28 sezonuna kadar 150 milyon avroya yakın sporculara ödenecek borç gözüküyor. Bunları söylemiyorlar. Tek söyledikleri 'Aziz borç bıraktı gitti'. Neredeyse 200 milyondan fazla mal varlığından dolayı artımız var. Bunu ileride kalem kalem açıklayacağım. Herhangi bir borç hikayesi yok. Kendileri kendi kafalarına göre anlatıyorlar." ifadelerini kullandı.

Tüm tesisleri Fenerbahçelilere açacaklarını, imtiyazlı kişileri stada almayacaklarını vurgulayan Aziz Yıldırım, "Önümüzde ne federasyon ne hakemler ne dış ne iç güç duramaz. Fenerbahçe büyük camiadır. Öyle hakemle federasyonla kayıplar yaşamayacağız. Yellow çok tanınıyormuş! Fenerbahçe tanınsın, Fenerbahçe büyüsün. Bir tek söz veriyoruz. Seçilirsek Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Bir dönem süre istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MAHMUT USLU'DAN OKAN BURUK'A ELEŞTİRİ

Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Mahmut Uslu, Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'u işaret ederek, "Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız. Galatasaray'ın bu çıkışını indireceğiz. 3 sene de şampiyonluk için geliyoruz. Yeter ki seçilelim. Aziz Yıldırım hepimizin lideri, Ali Koç'un da lideriydi. Ama o yanlış yollara girdi." diye konuştu.