Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci İspanyolları birbirine düşürdü!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci İspanyolları birbirine düşürdü!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu ile o iki İspanyol devinin yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci İspanyolları birbirine düşürdü!

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılabilir.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci İspanyolları birbirine düşürdü!

Takvim'in haberine göre İspanyol ekipleri Villarreal ve Sevilla, milli futbolcu ile yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci İspanyolları birbirine düşürdü!

İrfan Can'ın temsilcisi Batur Altıparmak son 1 ay içinde 2 kez İspanya'ya giderek görüşmelerde bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci İspanyolları birbirine düşürdü!

Fenerbahçe'de önümüzdeki ay başkanlık seçimi olduğu için şu anda iç transferle ilgili hamlede bulunulamıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci İspanyolları birbirine düşürdü!

Ali Koç veya Aziz Yıldırım'ın başa geçmesiyle birlikte daha somut adımların atılması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci İspanyolları birbirine düşürdü!

İrfan ayrılma konusunda ısrar ederse mecburen bu yaz satılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci İspanyolları birbirine düşürdü!

Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 18 gol attı ve 12 asist yaparak 30 gole katkı verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci İspanyolları birbirine düşürdü!

BU SEZON MÜTHİŞ OYNADI

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. İrfan Can Kahveci'nin durumu sezon sonu netlik kazanacak.

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