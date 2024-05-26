FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci İspanyolları birbirine düşürdü!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu ile o iki İspanyol devinin yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de önümüzdeki ay başkanlık seçimi olduğu için şu anda iç transferle ilgili hamlede bulunulamıyor.
Ali Koç veya Aziz Yıldırım'ın başa geçmesiyle birlikte daha somut adımların atılması bekleniyor.
İrfan ayrılma konusunda ısrar ederse mecburen bu yaz satılacak.
Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 18 gol attı ve 12 asist yaparak 30 gole katkı verdi.
BU SEZON MÜTHİŞ OYNADI
Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. İrfan Can Kahveci'nin durumu sezon sonu netlik kazanacak.
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