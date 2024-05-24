Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı canlı izle | Fenerbahçe - Panathinaikos maçı saat kaçta?

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 19:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN FINAL-FOUR YOLU

Euroleague normal sezonu 23 galibiyet, 11 mağlubiyetle 2. sırada tamamlayan Panathinaikos, play-off çeyrek finalinde Maccabi Tel Aviv ile eşleşti. Sahasındaki ilk 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet alan Yunan temsilcisi, 5. maça uzayan seride rakibine 3-2'lik üstünlük sağladı. Fenerbahçe ise 20 galibiyet, 14 mağlubiyetle 6. sırada tamamladığı sezonun ardından play-off'ta Monaco ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, 5. maça giden seriyi kazandı.

31. RANDEVU

Fenerbahçe ile Panathinaikos, Euroleague'de bugüne kadar 30 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galibiyetle ayrılırken, Yunanistan ekibi de 15 maçta üstünlük sağladı. Bu sezon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı Kanarya 83-69'luk skorla kazanırken, Oaka'daki mücadeleyi ise 74-63'lük skorla kaybetti. Sarı-lacivertliler şampiyonluğa ulaştığı 2016-2017 sezonu play-off serisinde Panathinaikos'u 3-0 eleyerek Final Four bileti almıştı.

JASIKEVICIUS İLE YÜKSELİŞ

Sezona Yunan Başantrenör Dimitris Itoudis yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, Euroleague'de 13 maçta 7 yenilgi alırken, kasım ve aralık aylarında yaşadığı mağlubiyet serileri sonrası Itoudis ile yollarını ayırdı. Litvanyalı Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesiyle birlikte galibiyet yüzdesini arttıran Fenerbahçe, normal sezonda 21 maçın 14'ünü kazandı ve sezonu ilk 6 sıra içinde tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.

İKİ TAKIMDA ÖNE ÇIKANLAR

Euroleague'de bu sezon Fenerbahçe 84.8 sayı, 33.5 ribaund ve 18.0 asist ortalamalarıyla oynarken; Panathinaikos ise 82.4 sayı, 33.6 ribaund ve 16.8 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 14.1 sayı ortalaması ile takımını sırtlarken, Yunan ekibinde de Kendrick Nunn 15.9 sayı ortalamasıyla oynuyor.