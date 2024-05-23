Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası flaş gelişme! Boynu ve kaburgasında kırık var

Stat müdürü Ali Çelikkıran'ın saçını çeken eski F.Bahçeli yönetici Hulusi Belgü de ifadeye çağrılmıştı. Karşılaşma bittikten sonra Fenerbahçelilerin açtığı bayrağa müdahale edince başta İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal tarafından defalarca yumruklu saldırıya maruz kalan, arkasından tekme ve fiziki müdahale ile yere düşen Çelikkıran'ın, çekilen MR sonucunda boynunda ve kaburgasında kırık olduğu ve 15 gün çalışamaz raporu aldığı açıklandı.