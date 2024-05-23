Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası flaş gelişme! Boynu ve kaburgasında kırık var
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı yendiği maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Darp edilen o ismin, boynunda ve kaburgasında kırık tespit edildiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Sabah'ın haberine göre, sahanın içinde darp edilen Rams Park Stadı Müdürü Ali Çelikkıran'ın boynunda ve kaburgasında kırık tespit edildiği bildirildi.
Aralarında İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ve kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'ın da olduğu F.Bahçeliler hakkında, Ali Çelikkıran'ı darp ettikleri gerekçesiyle adli işlem başlatılmıştı.
Özel boyunluk takılan stat müdürünün durumu sonraki kontrollerde belli olacak.
Ali Çelikkıran, kendisine saldıranlarla ilgili darp raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Olaya karışan Emre Kartal, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, savcılık tarafından ifadeye çağrılmıştı.
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