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Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası flaş gelişme! Boynu ve kaburgasında kırık var

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı yendiği maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Darp edilen o ismin, boynunda ve kaburgasında kırık tespit edildiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 11:33
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Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası flaş gelişme! Boynu ve kaburgasında kırık var

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'ye mağlup olduğu maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası flaş gelişme! Boynu ve kaburgasında kırık var

Sabah'ın haberine göre, sahanın içinde darp edilen Rams Park Stadı Müdürü Ali Çelikkıran'ın boynunda ve kaburgasında kırık tespit edildiği bildirildi.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası flaş gelişme! Boynu ve kaburgasında kırık var

Stat müdürü Ali Çelikkıran'ın saçını çeken eski F.Bahçeli yönetici Hulusi Belgü de ifadeye çağrılmıştı. Karşılaşma bittikten sonra Fenerbahçelilerin açtığı bayrağa müdahale edince başta İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal tarafından defalarca yumruklu saldırıya maruz kalan, arkasından tekme ve fiziki müdahale ile yere düşen Çelikkıran'ın, çekilen MR sonucunda boynunda ve kaburgasında kırık olduğu ve 15 gün çalışamaz raporu aldığı açıklandı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası flaş gelişme! Boynu ve kaburgasında kırık var

Aralarında İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ve kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'ın da olduğu F.Bahçeliler hakkında, Ali Çelikkıran'ı darp ettikleri gerekçesiyle adli işlem başlatılmıştı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası flaş gelişme! Boynu ve kaburgasında kırık var

Özel boyunluk takılan stat müdürünün durumu sonraki kontrollerde belli olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası flaş gelişme! Boynu ve kaburgasında kırık var

Ali Çelikkıran, kendisine saldıranlarla ilgili darp raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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