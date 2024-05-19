FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal’dan iki değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Kayserispor maçı 11'inden iki değişikliğe giderek, Rodrigo Becao ve Cengiz Ünder'in yerine Bright Osayi-Samuel ile Mert Hakan Yandaş'a görev verdi. Geçtiğimiz hafta sol bekte görev yapan Jayden Oosterwolde derbiye stoperde başladı.

İsmail Kartal, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıktı:

"Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi."

Sarı-lacivertlilerde, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Miha Zajc, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Edin Dzeko, Joshua King ve Serdar Dursun ise yedek bekledi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Serdar Aziz ve Rade Krunic'in yanı sıra sarı kart cezalısı Rodrigo Becao maç kadrosunda yer almadı.

MERT HAKAN 7. KEZ 11'DE

Teknik Direktör Kartal, hücum hattındaki sakatlıklar nedeniyle derbide Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürdü. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 7. kez Süper Lig'de 11'de maça başladı. Ligde 17 maçta görev alan Mert Hakan'ın 2 golü bulunuyor.

2 BİN 400 TARAFTAR TRİBÜNDE

İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla Fenerbahçe taraftarı da Rams Park'taki yerini aldı. Kadıköy'den toplu olarak otobüslerle stadyuma gelen 2 bin 400 taraftar yoğun güvenlik önlemi altında toplu olarak giriş yaptı. Sarı-lacivertliler, yaptıkları tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

FUTBOLCULARDAN 19 MAYIS MESAJI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Fenerbahçeli futbolcular müsabaka öncesi ısınmaya üzerinde 'Atam izindeyiz' yazılı tişörtlerle çıktı.