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Paulinho harekatı

Portekiz medyasındaki haberlere göre sarı-lacivertliler, Sporting Lizbon'da forma giyen 31 yaşındaki golcü Paulinho ile ilgileniyor. Portekizli yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu, 2021 yılında Braga'dan Sporting Lizbon'a 16 milyon euro'ya transfer olmuştu. Paulinho, bu sezon çıktığı 30 maçta 14 gol attı ve 5 asiste imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Paulinho harekatı
Portekiz medyasındaki haberlere göre sarı-lacivertliler, Sporting Lizbon'da forma giyen 31 yaşındaki golcü Paulinho ile ilgileniyor. Portekizli yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu, 2021 yılında Braga'dan Sporting Lizbon'a 16 milyon euro'ya transfer olmuştu. Paulinho, bu sezon çıktığı 30 maçta 14 gol attı ve 5 asiste imza attı.
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