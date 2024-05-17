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FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mert Hakan Yandaş sürprizi! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki performansıyla zaman zaman tartışılan isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Sarı-lacivertlilerin yola devam etmeyi düşünmediği deneyimli oyuncunun transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig'den talibi çıkan Mert Hakan'ın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 16:46
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FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mert Hakan Yandaş sürprizi! İşte yeni takımı

Süper Lig'de şampiyonluk şansı azalan Fenerbahçe'de, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş için nihai karar verildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mert Hakan Yandaş sürprizi! İşte yeni takımı

Sarı lacivertlilerin yolları ayırmayı planladığı yıldız oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mert Hakan Yandaş sürprizi! İşte yeni takımı

MERT HAKAN YANDAŞ İÇİN KARAR VERİLDİ!

2020'nin yazında bedelsiz olarak Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, geldiği günden bu yana performansıyla beklentileri bir türlü karşılayamamış ve sık sık eleştirilerin hedefi olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mert Hakan Yandaş sürprizi! İşte yeni takımı

Sarı lacivertliler, bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusuyla yeni sözleşme imzalamayı planlamıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mert Hakan Yandaş sürprizi! İşte yeni takımı

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz ara transfer döneminde de gündemine geldiği MKE Ankaragücü'ne çok yakın.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mert Hakan Yandaş sürprizi! İşte yeni takımı

Akşam'ın haberine göre Başkent ekibi, sezon sonu boşa çıkacak olan oyuncunun transferini yaz aylarında bitirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mert Hakan Yandaş sürprizi! İşte yeni takımı

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 12'sinde ilk 11'de yer aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mert Hakan Yandaş sürprizi! İşte yeni takımı

Toplam 1076 dakika sahada kalan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

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