FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mert Hakan Yandaş sürprizi! İşte yeni takımı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki performansıyla zaman zaman tartışılan isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Sarı-lacivertlilerin yola devam etmeyi düşünmediği deneyimli oyuncunun transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig'den talibi çıkan Mert Hakan'ın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...
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Sarı lacivertliler, bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusuyla yeni sözleşme imzalamayı planlamıyor.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz ara transfer döneminde de gündemine geldiği MKE Ankaragücü'ne çok yakın.
Akşam'ın haberine göre Başkent ekibi, sezon sonu boşa çıkacak olan oyuncunun transferini yaz aylarında bitirmeyi hedefliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 12'sinde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 1076 dakika sahada kalan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.
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