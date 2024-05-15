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Fenerbahçe'de Fred'den flaş transfer sözleri! Menajeriyle konuştu ve...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin İngiliz devi Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, bu sezonki performansıyla göz doldurdu. Sarı-lacivertlilerin en önemli oyuncularından biri konumuna gelen Brezilyalı yıldız, sezon sonu için birçok takımdan transfer teklifi alıyor. Menajeriyle konuşan Fred, transferle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki Fred Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 15:16 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 15:23
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Fenerbahçe'de Fred'den flaş transfer sözleri! Menajeriyle konuştu ve...

Fenerbahçe'nin 'olmazsa olmaz' oyuncularından Fred, hakkında çıkan transfer dedikodularına kulaklarını tıkadığını söyledi.

Fenerbahçe'de Fred'den flaş transfer sözleri! Menajeriyle konuştu ve...

Özellikle Suudi Arabistan ekiplerinden menajeri aracığılıyla cazip teklifler alan Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediğini kesin bir şekilde ifade etti.

Fenerbahçe'de Fred'den flaş transfer sözleri! Menajeriyle konuştu ve...

Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli formayla büyük hedeflere odaklandığını söyledi.

Fenerbahçe'de Fred'den flaş transfer sözleri! Menajeriyle konuştu ve...

"TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİR"
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; "Fenerbahçe'de olmaktan gurur duyuyorum" paylaşımı yapan Fred, menajerine de "Bana gelen teklifleri geri çevir" talimatını verdi.

Fenerbahçe'de Fred'den flaş transfer sözleri! Menajeriyle konuştu ve...

Sarı-lacivertli takımla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred, "İstanbul'da olmayı ve Fenerbahçe'de oynamayı seviyorum. Küçük oğlum burada doğdu.

Fenerbahçe'de Fred'den flaş transfer sözleri! Menajeriyle konuştu ve...

Taraftarımızla aramızda özel bir bağ var. Onları mutlu etmeden bir yere gitmek istemiyorum" diye konuştu.

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