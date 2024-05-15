Fenerbahçe'de Fred'den flaş transfer sözleri! Menajeriyle konuştu ve...

"TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; "Fenerbahçe'de olmaktan gurur duyuyorum" paylaşımı yapan Fred, menajerine de "Bana gelen teklifleri geri çevir" talimatını verdi.

Sarı-lacivertli takımla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred, "İstanbul'da olmayı ve Fenerbahçe'de oynamayı seviyorum. Küçük oğlum burada doğdu.