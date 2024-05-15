Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ın transferi için İstanbul ekibiyle her konuda anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertliler, Levent Mercan'ın ardından Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:11
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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam

Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam

Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç'un ardından eski başkan Aziz Yıldırım da başkan adaylığını açıkladı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam

2018'de karşı karşıya gelen Yıldırım ile Koç, 6 yıl sonra yeniden başkanlık için yarışacak.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam

Olağan seçimli genel kurul toplantısının 30-31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran'da yapılacağını açıklayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, ilk transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam

Kanarya, VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe'nin sezonun sona ermesinin ardından 23 yaşındaki sol bekin transferinde mutlu sona ulaşması bekleniyor.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam

Sarı-lacivertlilerden Levent Mercan transferi sonrası flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe gelecek vaat eden gençleri takıma kazandırmak için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam

EMRE GÖKAY'DA ANLAŞMA TAMAM

Bu bağlamda hareket eden sarı-lacivertliler, Sivasspor'un 2006 doğumlu genç oyuncusu Emre Gökay ile prensipte anlaştı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam

Genç oyuncunun bonservisi için Sivasspor'a 2.5 milyon Euro ödenecek.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam

Emre Gökay bu sezon EMS Yapı Sivasspor formasıyla 13 maça çıktı.

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