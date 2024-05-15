Aziz Yıldırım'dan flaş sözler! Benim olduğum dönemde Galatasaray hikayeydi!

Fenerbahçe'de yeniden başkan adaylığını duyuran Aziz Yıldırım, seçim öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor.

Soru: "Futboldaki sert dil değişecek mi? Sürekli sert açıklamalar oluyor."

Aziz Yıldırım: "Benden sonra konuşmaya başladılar. Benim olduğum dönemde konuşamıyorlardı." Galatasaray'ın saha dışında çok güçlü olduğunu nerede söyledim? Atıyorsunuz abi... Benim olduğum dönemde Galatasaray hikayeydi!"

"G.SARAY MAÇLARI BİZİM BAYRAMIMIZDI"

"Benim dönemimde Galatasaray'ın Kadıköy'de hiç galibiyeti yoktu! Galatasaray maçları bizim bayramımızdır diyorduk. Başka bir şey yapmıyorduk." dedi.