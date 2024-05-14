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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yerli olarak Levent Mercan ile anlaşma sağladı. Oğuz Aydın için de Alanyaspor ile temas halinde olan sarı-lacivertlilerin asıl bombası ortaya çıktı. Sebastian Szymanski'ye gelen tekliflerin ardından harekete geçen Kanarya, Anderson Talisca için geri sayıma geçti. Arabistan'da kariyerini sürdüren Brezilyalı yıldızdan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 15:55
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular

Bu sezon hedeflerinden uzak kalan ve şampiyonluk yarışının da gerisine düşen Fenerbahçe'de Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamayı garantileyen sarı-lacivertliler, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular

Yeni sezonda kadroda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Kanarya'da transfer listesi şekillenmeye başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular

SEBASTIAN SZYMANSKI AYRILIYOR!
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'yi Avrupa'dan birçok kulüp takip ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakan 24 yaşındaki oyuncu, menajerine bu konuda talimat verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular

Sebastian Szymanski'ye İngiltere, Almanya ve İtalyan kulüplerinin ilgisi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular

25 MİLYON EURO BONSERVİS!
Fenerbahçe, Polonyalı yıldız için minimum 25 milyon euro'luk bir bonservis geliri bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular

TALISCA MÜJDESİ!
Sebastian Szymanski yerine arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerin Anderson Talisca ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular

Fenerbahçe'nin hedefinde olan Brezilyalı yıldızın transferiyle ilgili müjdeli haber geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular

TALISCA AL NASSR'DAN AYRILIYOR!
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, yabancı oyuncu sınırı nedeniyle bu yaz önemli isimlerine veda edebilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular

İtalyan basınından Rudy Galetti'nin haberine göre, Al Nassr'da yabancı oyuncu sınırı nedeniyle gözden çıkartılan isimlerden biri Anderson Talisca.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular

Al Nassr, Brezilyalı yıldız için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

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