FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular
Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yerli olarak Levent Mercan ile anlaşma sağladı. Oğuz Aydın için de Alanyaspor ile temas halinde olan sarı-lacivertlilerin asıl bombası ortaya çıktı. Sebastian Szymanski'ye gelen tekliflerin ardından harekete geçen Kanarya, Anderson Talisca için geri sayıma geçti. Arabistan'da kariyerini sürdüren Brezilyalı yıldızdan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
SEBASTIAN SZYMANSKI AYRILIYOR!
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'yi Avrupa'dan birçok kulüp takip ediyor.
Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakan 24 yaşındaki oyuncu, menajerine bu konuda talimat verdi.
Sebastian Szymanski'ye İngiltere, Almanya ve İtalyan kulüplerinin ilgisi bulunuyor.
25 MİLYON EURO BONSERVİS!
Fenerbahçe, Polonyalı yıldız için minimum 25 milyon euro'luk bir bonservis geliri bekliyor.
TALISCA MÜJDESİ!
Sebastian Szymanski yerine arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerin Anderson Talisca ile ilgilendiği öne sürülmüştü.
Fenerbahçe'nin hedefinde olan Brezilyalı yıldızın transferiyle ilgili müjdeli haber geldi.
TALISCA AL NASSR'DAN AYRILIYOR!
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, yabancı oyuncu sınırı nedeniyle bu yaz önemli isimlerine veda edebilir.
İtalyan basınından Rudy Galetti'nin haberine göre, Al Nassr'da yabancı oyuncu sınırı nedeniyle gözden çıkartılan isimlerden biri Anderson Talisca.
Al Nassr, Brezilyalı yıldız için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Bu sezon Al Nassr'da 25 maçta süre bulan 30 yaşındaki Talisca, 25 gol attı ve 4 asist yaptı.
DİĞER