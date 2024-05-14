FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan flaş Aziz Yıldırım sözleri! "İlerleyen günlerde..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada haziran ayında gerçekleşmesi beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa aday olduğunu belirtimişti. Usta yorumcu Ahmet Çakar, Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olmasını değerlendirdi. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"Artık Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'Bizim çocuğumuz' deyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe büyük hocalarla birlikte, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bu mücadele hem Türkiye'de hem yurt dışında olmalıdır. Türkiye'de Fenerbahçe muhakkak şampiyon olmalıdır, yurt dışında en azından final oynamalıdır. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. '3 başkan adayı olacak hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel. Ben istiyorum diye gelme' dedim. 2003'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Memnuniyetle karşıladı. Arkadaşlarımla menajerleri arasındaki görüşmeler devam ediyor."
"Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim." diyen Yıldırım, "Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu ve mesut etmek için büyük operasyon yapmak lazım. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı, orada gördüklerini de ifade etti. Bundan biz de memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor. Diğer arkadaşlar da kazanırsa onlar için de Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. Önemli bir teknik adam ve Fenerbahçe'ye çok katkıda bulunur." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde, mevcut başkan Ali Koç'un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da adaylığını açıklamasını, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar değerlendirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesini ziyaretinde açıklamalarda bulunan Çakar, "Pazartesi akşam öğrendik ki Aziz Yıldırım aday. Çok büyük bir rekabet olur. Hatta ilerleyen günlerde iş bel altına da girebilir. Yani bel altı derken iftiralar, ne bileyim eski hesaplaşmalar falan, sevmediğim işlerdir.
Kim kazanacak derseniz, bana göre tam bıçak sırtı. Fenerbahçe'nin içinde olsam anlayabilirim. Şu anda şu kazanır net diyemiyorum. 'Kimin kazanmasını istiyorsunuz' derseniz umurumda değil, bana ne? Ben Fenerbahçeli değilim ki." diye konuştu.
'FENERBAHÇE'NİN 10 YILDIR ŞAMPİYON OLAMAMASINDA BİR TUHAFLIK VAR'
Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki karşılaşmaya ilişkin de konuşan Çakar, lig şampiyonunun Galatasaray olacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Eğer dünya çapında, 100 yıllık dünya futbol tarihinin en önemli sürprizlerinden biri olmazsa Galatasaray şampiyon. Önce Fenerbahçe yenecek, sonra gidecek Galatasaray bir de Konya'da yenilecek. Çok imkansız mı, hayır. Futbolda imkansız diye bir şey yok. Ama çok çok zor olduğunu sanırım siz de değerlendirirsiniz.
Bir takımın, Fenerbahçe gibi çok önemli sivil toplum örgütünün, 10 yıl arka arkaya şampiyon olamaması hayatın olağan akışına terstir. Yani arka arkaya mesela yazı tura atıp da 10 defa yazı gelebilir mi? Teorik olarak gelebilir, ama bir tuhaflık var bu işte, 10 yıl olmuş. Üzerine kaybederlerse 11'e giriyoruz."
DİĞER